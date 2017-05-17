Америке Трампа стоит остерегаться пути Турции Эрдогана – Financial Times

Переход Турции к репрессивному режиму должен стать предупреждением для граждан США.

Трамп и Эрдоган ведут достаточно похожую политику, что может поставить под угрозу американскую демократию EPA / MICHAEL REYNOLDS

Американский президенти президент Турции Тайип Эрдоган встретились во вторник, 16 мая, в Вашингтоне. Во время своей встречи президенты могли понять, как сильно они похожи, пишет Гидеон Рахман в материале на Financial Times

Автор отмечает, что президенты США и Турции националисты и обещали вернуть былое величие своим странам. Оба лидера превратили управление государством в семейное дело, а ключевые должности в их правительстве занимают мужья их дочерей. Оба резко критиковались элитами из больших городов, но находили отклик в глубинке своих стран. Оба лидера обвиняли чиновников своего государства в интригах против них.

Однако наиболее страшной для американцев должна быть схожесть президентов в их отношении к СМИ и судам. Трамп называет американских мейнстримных журналистов "самыми нечестными людьми в мире", а их новости неправдивыми. Точно так же Эрдоган находится в состоянии войны со многими турецкими СМИ. Трамп резко раскритиковал судью за блокировку своего закона по беженцам, тогда как Эрдоган в своем противостоянии с конституционном судом дошел до ареста его судей.

Критической разницей между президентами является то, что Эрдоган смог довести политическую систему своей страны до автократии. Эрдоган использует такие репрессии к СМИ и судебной системе, которые в США просто невозможны. Пока Трамп ограничен ссорами с американскими телеведущими, Эрдоган арестовал более 120 журналистов. Точно также, на фоне увольнение главы ФБР Джеймса Коми, Эрдоган уволил более 4 тысяч прокуроров и судей с момента введения чрезвычайного положения прошлым летом.

Существует два возможных вывода из этой разницы между Турцией Эрдогана и США Трампа. Первый, который звучит комфортно для американцев, предполагает доминирования политических систем над отдельными личностями. Трамп может обладать инстинктами автократа, но американская система сдерживания и противовесов, а также ее демократическая традиция обезопасит США от ухудшения ситуации. Турция является страной с историей военных переворотов и приостановлений демократии, что делает ее институты менее прочными, чем американские.

Второй же возможный вывод, который будет не таким приятным для американцев, предполагает, что в случае продолжительного действия, любая демократическая система подвержена опасности со стороны авторитарного лидера. Эрдоган стал премьер-министром в 2003 году, и за эти годы он сильно изменил страну.

Способы, которыми Эрдоган сворачивал свободы, должны настораживать нынешнюю Америку. Турецкий президент всегда имел возможность опереться на свою группу политиков, которые готовы защищать любые его действия, какими безумными они б не были. Точно также, как группа поддержки Трампа в Сенате, которая готова поддержать любое его решение, даже отставку главы ФБР.

Вторым опасным моментом может быть то, что Эрдоган использует угрозу терроризма, как способ для устранения своих политических оппонентов. Турция объявила чрезвычайное положение в июле прошлого года, а президент пользуется ним и теперь. Ничего подобного не может быть в США, из-за ее политической системы и конституции. Однако если США переживет террористическую атаку, то Трамп может попросить каких-либо чрезвычайных полномочий, и он их получит.

Как сообщалось, 10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Вашингтоне си госсекретарем Рексом Тиллерсоном. По словам Лаврова, он обсудил с Трампом украинскую и сирийскую проблематику, не касаясь вопроса санкций против РФ. Трамп, в свою очередь, Трамп назвал встречу с главой МИД РФ "очень-очень хорошей".

Издание The Washington Post сообщило, что Трамп на встрече с Лавровым передал ему секретную информацию разведки. Тем самым президент США поставил под угрозу важнейший источник американских спецслужб по получению сведений о деятельности "Исламского государства".