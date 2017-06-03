Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР

В список включены четыре организации и более десяти частных лиц.
Совбез ООН поддержал санкции против КНДР
сайт ООН
Совет Безопасности ООН одобрил предложенный США проект резолюции по КНДР
, которая предусматривает расширение санкционного списка против Северной Кореи, сообщает Центр новостей ООН.
В санкционный список теперь включены четыре организации и более десяти частных лиц - в основном высокопоставленные государственные чиновники и главы корпораций.
Все они, по имеющимся данным, занимались деятельностью в интересах правительства КНДР, в том числе, за пределами страны.
В числе организаций, чьи активы будут заморожены, северокорейские торговые корпорации "Канбон" и "Кумсан", банк "Коре", а также Стратегические войска Корейской Народной Армии.
США ввели санкции
против компаний и граждан России, Китая и КНДР за участие в развитии ядерной программы Пхеньяна, сообщается на сайте Министерства финансов.
По материалам:
ZN.UA