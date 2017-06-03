Топ Новости
<
>

Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР

3 июня в 02:04
В список включены четыре организации и более десяти частных лиц.
совбез оон
Совбез ООН поддержал санкции против КНДР
сайт ООН
Совет Безопасности ООН одобрил предложенный США проект резолюции по КНДР, которая предусматривает расширение санкционного списка против Северной Кореи, сообщает Центр новостей ООН.
 
В санкционный список теперь включены четыре организации и более десяти частных лиц - в основном высокопоставленные государственные чиновники и главы корпораций.
 
Все они, по имеющимся данным, занимались деятельностью в интересах правительства КНДР, в том числе, за пределами страны.
 
В числе организаций, чьи активы будут заморожены, северокорейские торговые корпорации "Канбон" и "Кумсан", банк "Коре", а также Стратегические войска Корейской Народной Армии. 
 
 
США ввели санкции против компаний и граждан России, Китая и КНДР за участие в развитии ядерной программы Пхеньяна, сообщается на сайте Министерства финансов. 
 
По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги КНДР санкции Корея органы ООН числа США граждане армия Народный Россия кома
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.27
EUR 29.47
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...