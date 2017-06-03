Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР

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В список включены четыре организации и более десяти частных лиц.

Совбез ООН поддержал санкции против КНДР сайт ООН Совет Безопасности ООН одобрил предложенный США проект резолюции по КНДР , которая предусматривает расширение санкционного списка против Северной Кореи, сообщает Центр новостей ООН.

В санкционный список теперь включены четыре организации и более десяти частных лиц - в основном высокопоставленные государственные чиновники и главы корпораций.

Все они, по имеющимся данным, занимались деятельностью в интересах правительства КНДР, в том числе, за пределами страны.

В числе организаций, чьи активы будут заморожены, северокорейские торговые корпорации "Канбон" и "Кумсан", банк "Коре", а также Стратегические войска Корейской Народной Армии.