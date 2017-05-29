Трамп назвал очередные испытания ракет КНДР "неуважением" к Китаю

При этом президент отметил, что Китай старается влиять на Северную Корею.
"северная Корея показала большое неуважение к своему соседу, Китаю, выстрелив еще одной баллистической ракетой…но Китай старается!", – пишет Трамп.
North Korea has shown great disrespect for their neighbor, China, by shooting off yet another ballistic missile...but China is trying hard!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 травня 2017 р.
В связи с пуском ракеты президент Республики Корея Мун Чжэ Ин распорядился экстренно созвать Совет безопасности в 7:30 по местному времени.
Перед этим в Пхеньян осуществил пуски ракет 14 и 21 мая, а 28 мая в Пхеньяне отчитались об успешных испытаниях новой системы противовоздушной обороны.ZN.UA