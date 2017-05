Трамп назвал очередные испытания ракет КНДР "неуважением" к Китаю

Американский президент Дональд Трамп написал в своем аккаунте в твиттере, что очередные испытания ракет в КНДР являются неуважением к Китаю. При этом Трамп отметил усилия Китая в сдерживании Северной Кореи.

"северная Корея показала большое неуважение к своему соседу, Китаю, выстрелив еще одной баллистической ракетой…но Китай старается!", – пишет Трамп.

North Korea has shown great disrespect for their neighbor, China, by shooting off yet another ballistic missile...but China is trying hard!