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Трамп назвал очередные испытания ракет КНДР "неуважением" к Китаю

29 мая в 15:55

При этом президент отметил, что Китай старается влиять на Северную Корею.

Дональд Трамп
Трамп раскритиковал новые испытания ракет в Северной Корее
news.yahoo.com
Американский президент Дональд Трамп написал в своем аккаунте в твиттере, что очередные испытания ракет в КНДР являются неуважением к Китаю. При этом Трамп отметил усилия Китая в сдерживании Северной Кореи.

"северная Корея показала большое неуважение к своему соседу, Китаю, выстрелив еще одной баллистической ракетой…но Китай старается!", – пишет Трамп.

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Ранее южнокорейская разведка сообщила о проведении КНДР  29 мая очередных испытаний баллистической ракеты.

В связи с пуском ракеты президент Республики Корея Мун Чжэ Ин распорядился экстренно созвать Совет безопасности в 7:30 по местному времени.

Перед этим в Пхеньян осуществил пуски ракет 14 и 21 мая, а 28 мая в Пхеньяне отчитались об успешных испытаниях новой системы противовоздушной обороны.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ракета Трамп Корея президент КНДР
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