Саудовская Аравия не может сделать из Катара парию без вреда для себя - FT

Эр-Рияд, следует помнить, что катарская династия такая же, как и саудитская, и свергнуть ее без вреда для себя не получится.

Саудовская Аравия не может себе позволить свержение режима в Катаре. Flickr/Faisal Mohammed Iqbal

Перед объявленным визитом в Саудовскую Аравию в прошлом месяце, Дональд Трамп и его соратники красноречиво намекнули на планы построить арабский аналог НАТО для борьбы с "Исламским государством".

Но во время самого события президент США вместо этого продал саудитам оружие на 110 миллиардов долларов и призвал суннитские арабские страны объединиться для изоляции шиитского Ирана. А через неделю после этого Саудовская Аравия и ее союзники показали, как умеют объединяться и изолировали маленького соседа Катар.

Об этом на страницах Financial Times пишет обозреватель Дэвид Гарднер. Саудиты при громкой поддержке ОАЭ обвинили богатый на газ Катар в попытке дестабилизировать регион. Конфликт между Дохой и Эр-Риядом возник еще в прошлом месяце из-за комментариев, в которых якобы катарский эмир Тамим бин Хамал Аль-Тани говорил о важной роли Ирана в стабильности региона, защищал палестинский "Хамас" и размышлял о том, как долго Трамп будет президентом.

Катарские чиновники настаивают, что сайт государственного издания Qatar News Agency был взломан хакерами. Но конфликт разгорелся быстро без выяснения, правдивым был комментарий или нет. Саудовская Аравия обвинила катарского министра иностранных дел Мохаммеда бин Аблулрахмана аль-Тани в проведении тайной встречи в Багдаде с командиром иранского "Корупусу стражей исламской революции" Кассемом Солеймани. Эр-Рияд также разозлила выплата крупного выкупа за заложников в Сирии. Деньги получили группировки, связанные с "Аль-Каидой". После этого Саудовская Аравия, ОАЭ и другие арабские страны разорвали дипломатические и экономические связи с Катаром.

Насколько катарский кризис разрушителен для Ближнего Востока? Катар - член Совета сотрудничества стран Персидского залива, организации, которая функционирует уже 36 лет. На его территории размещена крупнейшая американская авиабаза в регионе. Катарский суверенный фонд стал заметным инвестиционным играком в мире. Кроме того, страна должна принять у себя Чемпионат мира по футболу в 2022 году.

В 2014 году "ястребы" Совета сотрудничества стран Персидского залива, такие как Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн, отозвали своих послов на 9 месяцев, чтобы заставить Катар изменить свою политику и проверить молодого Шейха Тамима, который на то время только год занимал должность эмира. В чем же разница между тем и нынешним конфликтами?

Саудовская Аравия уже давно враждует с Катаром. Династия Аль-Тани хоть и придерживается той же ваххабитской версии ислама, что и династия Саудитов, но как правило, пыталась действовать самостоятельно. Оказавшись зажатой между Саудовской Аравией и Ираном, двумя крупнейшими врагами и гегемонами в регионе, катарская королевская семья маневрировала, чтобы сократить зависимости и риски. Катар, к примеру, держит открытую линию в отношении Ирана и Израиля. Доха в 2008 году предоставила президенту Сирии Башару Асаду самолет, способствуя разрешению кризиса в Ливане, но с 2011 года поддерживает суннитские боевые группы, которые воюют против режима Асада.

Но крупнейшее преступление Катара в глазах соседей в Персидском заливе и Египта в том, что он сделал ставку на "Братьев-мусульман", которые стали популярными на волне так называемой "Арабской весны". "Братья-мусульмане" ненадолго возглавили Египет после свержения режима Хосни Мубарака. Через год их власть свергли египетские военные. Что касается Саудовской Аравии и ОАЭ, то Катар в их глазах представляет конкурирующую версию панисламизма, который угрожающе пренебрегает династийным принцыпом. Телеканал Al Jazeera регулярно критикует соседние страны, в то время как лояльно высказывается о Аль-Тани. И это еще больше раздражает Эр-Рияд и Абу-Даби.

Однако, по мнению автора, в попытке сделать Катар парией есть значительная доля лицемерия. Саудовская Аравия и Катар одинаково поддерживали салафитские исламские силы в Сирии. Разница в том, что многие боевики, которых поддерживала Доха, были вынуждены искать поддержки у "Аль-Каиды", когда Иран и Россия вступились за Башара Асада. Более важное отличие, по мнению автора, в том, что несмотря на всю безответственность Катара в его "благотворительности", Саудовская Аравия сделала на много больше для разжигания экстремизма, экспортируя ваххабитские течения в разные уголки мусульманского мира.

"Несмотря на то, что Иран использует западные вмешательства и арабскую раздробленность для укрепления своих шиитских марионеток в Ираке, Сирии и Ливане, нынешняя террористическая чума в мире - суннитская и берет свое начало исключительно с фанатичности ваххабитов", - говорится в статье.

По мнению автора, Саудовская Аравия и ее друзья, безусловно, стали чувствовать себя увереннее после легкомысленных заявлений Трампа о "джихаде" против Ирана после очистки суннитских союзников от несогласных. Им стоит быть осторожными в попытке сделать из Катара "козла отпущения". Абсолютные монархии Персидского залива не такие, как, скажем, династия Хашимитов в Иордании, где король Хусейн смог пережить 56 премьер-министров за 46 лет, используя их как "громоотвод". Автор замечает, что Аль-Тани такая же династия, как и Саудиты. Их нельзя свергнуть без ущерба для легитимности всех других династий.

Напомним, что Катар выплатил около одного миллиарда долларов террористической организации, которая связана с Аль-Каидой, и спецслужбам Ирана. Такая выплата стала выкупом за членов королевской семьи, которых похитили в южном Ираке во время празднований, и стала одной из причин разрыва дипломатических отношений стран персидского залива с Катаром.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Страны перекрыли границы, а также исключили из военной коалиции, которая ведет войну в Йемене.