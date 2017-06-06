Кризис в Персидском заливе: к чему может привести разрыв дипотношений арабских стран с Катаром

Саудовская Аравия и ее союзники разорвали дипотношения с Катаром. ZN.UA разобралось с причинами и последствиями этого события.

Катар стал эффективной демонстрацией наказания за нелояльность Саудовской Аравии Flickr/Faisal Mohammed Iqbal

Четыре страны персидского залива, среди которых, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн, в понедельник, 5 июня,, обвинив его в спонсировании терроризма.

Перекрытие границ и исключение из коалиции

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн перекрыли границы и свое авиапространство для Катара. Находящихся в этих странах граждан Катара призвали выехать оттуда в течении четырнадцати суток, а сотрудников дипломатических структур - в течении двух суток. Доху также исключили из коалиции, которая ведет войну в Йемене. Таким образом все границы перекрыты, а дипломатические отношения полностью разорваны. Данный шаг страны обосновали сотрудничеством Катара с Ираном, которым они признают спонсором терроризма, в частности в Йемене.

Позже к разрыву дипломатических отношений с Катаром присоединились также Ливия и Йемен. Отметим, что правительства Ливии и Йемена контролируют лишь часть своей страны, имея высокую степень зависимости от помощи Саудовской Аравии. При этом само "правительство" Ливии, поддержавшее разрыв отношений с Катаром, не признано на международном уровне.

После этого к бойкотированию Катара присоединились Мальдивские острова и Маврикий.

Какие причины кризиса?

Главным камнем преткновения между Катаром и Саудовской Аравией с союзниками является вопрос сотрудничества с Ираном и финансирования радикальных исламистов в Ливии, Сирии, Афганистане и Йемене. Катар входит в военную коалицию против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, однако при этом имеет нормальные отношения с самим Ираном. В апреле и мае информационные агентства говорили о переговорах за закрытыми дверьми между представителями Дохи и Тегерана.

Позднее Financial Times опубликовала информацию, согласно которой Катар выплатил около одного миллиарда долларов террористической организации, связанной с Аль-Каидой, и спецслужбам Ирана. Выплата стала выкупом за членов королевской семьи, похищенных в южном Ираке во время празднований. Издание также отмечает, что одним из наиболее частых форматов поддержки Катаром разных группировок являются именно выплаты выкупа за заложников. При этом такие группировки могут быть и представителями радикальных шиитских организаций, которых спонсирует также Иран.

Последствия для Катара и региона

Закрытие границ фактически означает сухопутную блокаду Катара, что успело отразиться в первую очередь на населении страны. Массовое выдворение граждан Катара из арабских стран в долгосрочной перспективе может сказаться серьезными дисбалансами на рынке труда (отплыв дешевой рабочей силы и переизбыток в отдельных других сферах).

Однако частично результаты блокады уже ощутимы и сейчас. В столице Катара Дохе отмечается ажиотажный спрос на продукты питания. CNN Money, ссылаясь на публикации в соцсетях, отмечает, что люди опасаются экономической блокады, которая может привести к нехватке продовольствия в стране.

При этом Саудовская Аравия закрыла местное отделение новостного канала Катара "Аль-Джазира", и отобрала лицензию на вещание на территории страны. Сам канал обвинили в популяризации "террористических групп" и поддержке повстанцев в Йемене после того, как Эр-Рияд и некоторые другие его союзники, включая Египет, разорвали дипломатические отношения с Катаром из-за возможной поддержки страной террористической организации "Братья-мусульмане". При этом ранее одним из главных инструментов внешней политики Катаров было именно медиавлияние.

Не менее важным является и перекрытие авиасообщения, поскольку часть арабских стран отменила свои рейсы в Катар. Перекрытие воздушного пространства над странами аравийского полуострова усложняет полеты из самого Катара.

Важными являются и политические последствия для экономики, поскольку фондовые индексы Катара за один день опустились на 7%.

Реакция и разрешение кризиса

На кризис прореагировали большинство стран региона, однако наиболее показательной является реакция Омана и Кувейта. Последние две страны не присоединились к Саудовской Аравии для введения санкций и стали целью переговоров, как со стороны саудитов, так и со стороны властей Катара. Лидер Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах выступил посредником в разрешении дипломатического кризиса между Катаром и группой арабских стран. Для этого Сабах полетел с визитом в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить возможные пути выхода из кризиса.

В свою очередь, глава Катара решил отложить свое обращение к народу до результатов переговоров главы Кувейта. Таким образом, Катар надеется немного ослабить напряжение во время кризиса в регионе и избежать резких действий в ответ.

Отреагировал на события в регионе и Иран, который предложил снабжать Катар по воде. Однако Катар пока не отреагировал на предложение, желая не увеличивать напряжение в регионе.

Reuters, ссылаясь на свои источники, рассказал о попытках США загладить кризис между арабскими странами. По словам агентства, американская администрация не ожидала резкого ухудшения между странами персидского залива, а сейчас пытается найти способы достигнуть компромисса между странами. Кроме того, что США беспокоит нестабильность в регионе, сам Катар является важным стратегическим американским союзником в регионе. Именно на территории Катара располагается самая большая авиабаза США, с которой они осуществляют авиаудары по террористической организации "Исламское государство".