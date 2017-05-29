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Санкции против РФ не улучшат ситуацию в Украине – Путин

29 мая в 19:43

Президент РФ призвал французские СМИ бороться за отмену всяческих ограничений в мировой экономике.

Макрон Путин
Путин призвал отменить санкции против РФ
Vladimir Putin / Twitter
Санкции в отношении России никак не помогут урегулировать ситуацию в Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 
 
Он также призвал французские СМИ бороться за отмену всяческих ограничений в мировой экономике.
 
"Я хотел бы поблагодарить особенно за вторую часть вашего вопроса. Вы спросили, как санкции против России помогут нормализации кризиса на юго-востоке Украины: никак не помогут. Поэтому я обращаюсь и к вам, и к представителям СМИ Франции: боритесь за отмену всяческих ограничений в мировой экономике", — сказал Путин. 
 

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон принял президента России Владимира Путина 29 мая в Версальском дворце, где в это время проходит выставка, посвященная визиту Петра І во Францию в 1717 году, которую французская сторона проводит совместно с петербургским Эрмитажем.

Как сообщалось, лидеры Франции и России собирались обсудить работу "нормандского формата", Минские договоренности, ситуацию в Сирии, Ливии и КНДР.

 
По материалам: РИА Новости Украина
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Тэги Франция президент Путин Россия мировой экономика помощь ограничения СМИ отмена Украина санкции
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