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Российскому нацисту в Мексике предъявили обвинение в убийстве

30 мая в 21:57

Его подозревают в убийстве мексиканца. 

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Макеев вышел из комы
Россиянин Алексей Макеев, избитый толпой в мексиканском городе Канкун, вышел из комы, выписан из больницы и помещен под стражу, сообщает Varlamov.ru.
 
Макеев подозревается в убийстве 19-летнего мексиканца, который был среди нападавших на его дом. Прокуратура штата Кинтана-Роо предъявила ему обвинение в предумышленном убийстве. 
 
Макеев будет находиться в центре социальной адаптации до тех пор, пока судья не назначит ему место предварительного заключения. Само расследование, как ожидается, вместе с оглашением приговора займет порядка трех месяцев.
 
Российские дипломаты подчеркивают, что Макеев "отказывается от любого участия посольства в этом деле" и не собирается возвращаться в РФ.
 
 
В мексиканском курортном городе Канкун несколько сотен местных жителей попыталась линчевать российского гражданина Алексея Макеева, размещавшего в Интернете оскорбительные ролики. 
 
Их попытка ворваться в дом была запечатлена на видео.
 
Нападавшие попытались проникнуть в дом, где находился россиянин. По данным местными СМИ, одного нападавшего он ударил ножом, в последствии тот скончался в больнице. 
 
Макеев был сильно избит, после чего доставлен в больницу. Этим делом занялось посольство России в Мексике. 
 
Макеев жил в Канкуне, где работал инструктором по дайвингу. В городе он снимал видеоблог, в котором размещал свои издевательства над местными жителями и излагал нацистские и антисемитские взгляды на фоне свастики. 
По материалам: varlamov.ru
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