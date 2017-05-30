Российскому нацисту в Мексике предъявили обвинение в убийстве

Его подозревают в убийстве мексиканца.

Макеев вышел из комы Россиянин Алексей Макеев, избитый толпой в мексиканском городе Канкун, вышел из комы, выписан из больницы и помещен под стражу, сообщает Varlamov.ru

Макеев подозревается в убийстве 19-летнего мексиканца, который был среди нападавших на его дом. Прокуратура штата Кинтана-Роо предъявила ему обвинение в предумышленном убийстве.

Макеев будет находиться в центре социальной адаптации до тех пор, пока судья не назначит ему место предварительного заключения. Само расследование, как ожидается, вместе с оглашением приговора займет порядка трех месяцев.

Российские дипломаты подчеркивают, что Макеев "отказывается от любого участия посольства в этом деле" и не собирается возвращаться в РФ.