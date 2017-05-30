Российскому нацисту в Мексике предъявили обвинение в убийстве

Его подозревают в убийстве мексиканца.
Макеев вышел из комы
Россиянин Алексей Макеев, избитый толпой в мексиканском
городе Канкун, вышел из комы, выписан из больницы и помещен под стражу, сообщает Varlamov.ru
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Макеев подозревается в убийстве 19-летнего мексиканца, который был среди нападавших на его дом. Прокуратура штата Кинтана-Роо предъявила ему обвинение в предумышленном убийстве.
Макеев будет находиться в центре социальной адаптации до тех пор, пока судья не назначит ему место предварительного заключения. Само расследование, как ожидается, вместе с оглашением приговора займет порядка трех месяцев.
Российские дипломаты подчеркивают, что Макеев "отказывается от любого участия посольства в этом деле" и не собирается возвращаться в РФ.
По материалам:
varlamov.ru
В мексиканском
курортном городе Канкун несколько сотен местных жителей попыталась линчевать российского гражданина Алексея Макеева, размещавшего в Интернете оскорбительные ролики.
Их попытка ворваться в дом была запечатлена на видео.
Нападавшие попытались проникнуть в дом, где находился россиянин. По данным местными СМИ, одного нападавшего он ударил ножом, в последствии тот скончался в больнице.
Макеев был сильно избит, после чего доставлен в больницу. Этим делом занялось посольство России в Мексике.
Макеев жил в Канкуне, где работал инструктором по дайвингу. В городе он снимал видеоблог, в котором размещал свои издевательства над местными жителями и излагал нацистские и антисемитские взгляды на фоне свастики.