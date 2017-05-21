Прокуратура Мексики возбудила уголовное дело против избитого российского нациста

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Вышедшему из больницы Макееву придется ответить за убийство жителя Канкуна.

После больницы избитого Макеева ждет суд varlamov.ru

Прокуратура мексиканского штата Кинтана-Роо, к которому относится Канкун, возбудила уголовное дело по факту гибели человека при

В ходе потасовки 19-летний житель Канкуна получил от Макеева смертельный удар ножом, отмечает "ТАСС".

"Прокурор начал дело за номером 124/2017 об убийстве при отягчающих обстоятельствах молодого совершеннолетнего человека, погибшего после того, как его ранил холодным оружием (ножом) иностранный гражданин, который в свою очередь получил травмы от ударов различными предметами и получает медицинскую помощь в связи с тяжелым состоянием", - говорится в документе.

Там же отмечается, что избитый россиянин находится в больнице "в качестве задержанного". Прокуратура Кинтана-Роо также направила запрос в миграционное ведомство для получения более подробных сведений о Макееве. В частности, мексиканские правоохранители хотят уточнить миграционный статус россиянина.

Сам Макеев находится в одной из больниц Канкуна под усиленной охраной. Он парализован и погружен в искусственную кому, однако медики отмечают, что угрозы его жизни нет.

Как сообщил журналистам заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Дмитрий Болбот, власти Мексики пока не обращались к российским коллегам за содействием в депортации Макеева. Хотя соответствующая петиция, размещенная на платформе Change.org, уже собрала 7,6 тысяч подписей.

В 2013 году Макеев попал в сводки российских новостей после того, как нападал на детей и пенсионеров в подмосковной Электростали и снимал это на видео. "Мужчина состоит на учёте в отделении оказания психиатрической помощи, ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство", – сообщили в ГУ МВД России по Московской области 2 апреля 2013 года.

В мексиканском Канкуне Макеев снимал видеоблог, в котором размещал свои издевательства над местными жителями, и излагал нацистские и антисемитские взгляды на фоне свастики.