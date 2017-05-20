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В Мексике чуть не линчевали россиянина

20 мая в 19:12

Гражданин РФ издевался над местными жителями и снимал это на видео. 

макеев
В Мексике избили до потери сознания российского нациста
varlamov.ru
В мексиканском курортном городе Канкун несколько сотен местных жителей попыталась линчевать российского гражданина Алексея Макеева, размещавшего в Интернете оскорбительные ролики. 
 
Их попытка ворваться в дом была запечатлена на видео.
 
Нападавшие попытались проникнуть в дом, где находился россиянин. По данным местными СМИ, одного нападавшего он ударил ножом, в последствии тот скончался в больнице. 
 
Макеев был сильно избит, после чего доставлен в больницу. Этим делом занялось посольство России в Мексике. 
 
Макеев жил в Канкуне, где работал инструктором по дайвингу. В городе он снимал видеоблог, в котором размещал свои издевательства над местными жителями и излагал нацистские и антисемитские взгляды на фоне свастики. 
 
 
 
В 2013 году Макеев попал в сводки российских новостей после того, как нападал на детей и пенсионеров в подмосковной Электростали и снимал это на видео. "Мужчина состоит на учёте в отделении оказания психиатрической помощи, ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство", – сообщили в ГУ МВД России по Московской области 2 апреля 2013 года.
 
По материалам: ТАСС , varlamov.ru ,
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