В Мексике чуть не линчевали россиянина

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Гражданин РФ издевался над местными жителями и снимал это на видео.

В Мексике избили до потери сознания российского нациста varlamov.ru мексиканском курортном городе Канкун несколько сотен местных жителей попыталась линчевать российского гражданина Алексея Макеева, размещавшего в Интернете оскорбительные ролики.

Их попытка ворваться в дом была запечатлена на видео.

Нападавшие попытались проникнуть в дом, где находился россиянин. По данным местными СМИ, одного нападавшего он ударил ножом, в последствии тот скончался в больнице.

Макеев был сильно избит, после чего доставлен в больницу. Этим делом занялось посольство России в Мексике.

Макеев жил в Канкуне, где работал инструктором по дайвингу. В городе он снимал видеоблог, в котором размещал свои издевательства над местными жителями и излагал нацистские и антисемитские взгляды на фоне свастики.

В 2013 году Макеев попал в сводки российских новостей после того, как нападал на детей и пенсионеров в подмосковной Электростали и снимал это на видео. "Мужчина состоит на учёте в отделении оказания психиатрической помощи, ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство", – сообщили в ГУ МВД России по Московской области 2 апреля 2013 года.