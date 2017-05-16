Передача разведданных России может дорого обойтись администрации Трампа – The Economist

Администрация Трампа вошла в период нестабильности после увольнения главы ФБР.

Передача Трампом разведданных России подорвет доверие иностранных партнеров к США money.cnn.com

Администрация американского президента Дональда Трампа вошла в хаотический период своего управления после того, как президент уволил главу ФБР Джейсма Коми. В этой перспективе встреча Трампа с Сергеем Лавровым сразу после увольнения Коми уже выглядела неоднозначно, но Трамп сделал ситуацию еще хуже, когда. Об этом пишет в своей статье The Economist

The Washington Post первые написали о раскрытии секретной информации Трампом перед российскими коллегами, ссылаясь на свои источники на встрече. По словам издания, Трамп хвастался перед российскими представителями своими "отличными разведданными". После этого американский президент раскрыл часть строго засекреченной информации. Издание отмечает, что те вещи, которые Трамп рассказал россиянам, США не передают даже своим союзникам.

Команда политтехнологов Трампа решила незамедлительно прореагировать на появление этой информации в прессе. Советник президента по национальной безопасности Маккалистер отметил, что "эта история, как она была подана, неправдива". Он также добавил, что Трамп не рассказал чего-нибудь такого, чего нет в открытых источниках. Для США было бы критично важно, чтобы слова Маккалистера оказались правдой, однако его версия звучит тревожно. Формулировка "эта история, как она была подана" могла быть использована для того, чтобы оставить себе пространство для маневра, если всплывут новые факты и придется признать свою неправоту.

Формально Трамп мог и не нарушать закона, поскольку должность президента дает возможность раскрывать практически любую информацию разведданных. Однако фактически, это одно из самых серьезных обвинений против действующего президента США.

Если же публикация The Washington Post окажется правдивой, то это может поставить под угрозу американскую позицию в Сирии, а также подвергнуть опасности источники американской разведки на местах. Кроме того, в публикации отмечается высокий уровень раскрытой информации, которая не была предоставлена союзникам, и даже ограничивалась для некоторых членов правительства. Легкое раскрытие такой информации россиянам вредит американской репутации международного партнера.

Еще до инаугурации Трампа, израильские чиновники предупредили своих американских коллег, что они не будут предоставлять его администрации свои важные разведданные. Причиной тому был страх, что полученные данные американская администрация может передать России, а оттуда они попадут в Иран.

Как сообщалось, 10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Вашингтоне си госсекретарем Рексом Тиллерсоном. По словам Лаврова, он обсудил с Трампом украинскую и сирийскую проблематику, не касаясь вопроса санкций против РФ. Трамп, в свою очередь, Трамп назвал встречу с главой МИД РФ "очень-очень хорошей".