В Белом доме опровергли передачу Трампом секретных данных Лаврову

Советник Трампа заявил, что для президента США нет ничего серьезнее безопасности американцев.

Макмастер заявил, что Трамп не сказал Лаврову ничего лишнего Flickr/Dan Neal

С опровержением выступил советник Трампа по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер, пишет "Укринформ".

"Президент (Трамп – ред.) не воспринимает ничего более серьезно, чем безопасность американского народа. История, которая вышла сегодня в сообщении, является неправдивой", - заявил Макмастер во время экстренного брифинга, созванного для журналистов после публикации в The Washington Post.

Трамп "не раскрывает данных о любых военных действиях, которые не были известны широкой общественности", - сказал советник президента США.

Что касается встречи Трампа с Лавровым, то, по словам Макмастера, они "рассмотрели ряд общих угроз для двух стран, в том числе угрозы в сфере гражданской авиации". Однако, сказал советник, "никоим образом разведывательные источники или методы не были раскрыты".

Напомним, что издание The Washington Post сообщило, что Трамп на встрече с Лавровым передал ему секретную информацию разведки. Тем самым Трамп поставил под угрозу важнейший источник американских спецслужб по получению сведений о деятельности "Исламского государства".

Как сообщалось, 10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном. По словам Лаврова, он обсудил с Трампом украинскую и сирийскую проблематику, не касаясь вопроса санкций против РФ. Трамп, в свою очередь, Трамп назвал встречу с главой МИД РФ "очень-очень хорошей".