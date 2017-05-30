Путин "проглотил жабу", которую ему преподнес Макрон - Wyborcza

Российский президент ищет полезных друзей на Западе, но президент Франции вчера показал, что таким не станет.

Макрон показал Путину, что не будет его другом. EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Владимирдля того, чтобы лично познакомиться с ее новым президентом. Сам лидер России хотел бы найти друга и сторонника на Западе. Кого-то такого вроде "друга Жака" (Ширака) или "друга Герхарда" (Шредера), а пределом его мечтаний стал бы очередной "друг Сильвио" (Берлускони). Он рассчитывал, что после выборов в США у него появится "дружище Дональд", но для Трампа Москва оказалась слишком токсичной. Поэтому ничего не получилось.

Об этом на страницах Gazeta Wyborcza пишет обозреватель Вацлав Радзивинович, добавляя, что провал в США стал горьким разочарованием для Москвы. Там ждали, что после Brexit и победы лояльного Трампа волна популизма затопит Европу. К власти во Франции придет лидер правых радикалов Марин Ле Пен.

Но случилось не так, как хотелось России. Ле Пен проиграла на выборах. А партия Ангелы Меркель пользуется популярностью перед выборами в Бундестаг. Все это указывает на то, что Европа не будет распадаться и останется сильным конкурентом, с которым Москве придется считаться.

Прагматичный хозяин Кремля пытается приспособиться к новой ситуации и найти общий язык с теми, кто будет управлять Европой не так вяло и раздроблено, как хотелось бы российской стороне. В начале мая он пытался склонить на свою сторону Меркель, которая теперь испытывает к нему нескрываемую антипатию. Тогда Путин потерпел неудачу. Теперь он попробовал силы с Макроном, против которого спонсировал кампанию Ле Пен.

Замысел Путина прост. Он хотел убедить нового президента Франции, что настало время "прагматизма" в таком значении, как его понимает Москва. А это значит, что Западу надо признать Крым российским, Украину тоже русской "сферой влияния", да и санкции пора отменить. Относительно последнего пункта, то они оказались довольно болезненными, хотя российская пропаганда об этом не скажет. Официальные российские статистические данные говорят, что уже четвертый год подряд реальная зарплата в России сокращается. В апреле оказалось, что она на 7,6% ниже, чем того же месяца в 2016 году.

Макрон, однако, не намерен отходить от совместного с Меркель фронта. Вчера он прямо сказал, что если Москва не будет ничего делать для восстановления мира в Украине, санкции будут ужесточены. Париж не только хочет вернуться к "Нормандскому формату", но и считает, что активную роль должна играть в нем ОБСЕ. А это тоже не в интересах Москвы. Запад считает, что на захваченных российскими силами территориях должны базироваться вооруженные миротворцы ОБСЕ, чтобы обеспечить стабильный мир. Кремль на это не соглашается. Так же он не хочет возвращать Украине контроль над ее восточной границей.

На отмену санкций Путин тем более не может рассчитывать. Арсенал рычагов влияния на западных политиков у него не большой. Вчера российская пресса писала, что российско-французская торговля из-за санкций сократилась с 22 миллиардов до 13 миллиардов долларов. И французский бизнес страдает. Но Москва также не может обещать и то, что хорошие времена вернутся. Ведь покупательная способность россиян постоянно падает. К тому же Кремль пообещал своему агробизнесу, что еще год не будет впускать в Россию западных конкурентов.

Однако, Путин вчера показал, что может "сделать хорошую мину при плохой игре". Во время пресс-конференции Макрон открыто назвал российские СМИ, в частности телеканал RT и информагенство Sputnik "распространителями пропаганды" и "лжи". На такую атаку против российских журналистов темпераментный Путин обычно отреагировал бы остро. Но вчера он промолчал и спокойно проглотил ту жабу, которую ему преподнес Макрон. По мнению обозревателя, он показал, что будет прагматичным и продолжит поиски слабого места на Западе.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон принял президента России Владимира Путина 29 мая в Версальском дворце. Переговоры президентов продолжались три часа.

Как сообщалось, лидеры Франции и Росси собирались обсудить работу "нормандского формата", Минские договоренности, ситуацию в Сирии, Ливии и КНДР.