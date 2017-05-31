Путин призвал "не выдумывать воображаемых угроз" со стороны России

Российский президент утверждает, что его страна не ведет гибридной войны.
Президент также отметил, что страны Запада "пугают сами себя" полагаясь на "неверную информацию". Ранее Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы в США и Франции, а также в распространении неправдивой информации через контролируемые государством СМИ.Эммануэль Макрон принял президента России Владимира Путина 29 мая в Версальском дворце. Переговоры президентов продолжались три часа.
Как сообщалось, лидеры Франции и Росси собирались обсудить работу "нормандского формата", Минские договоренности, ситуацию в Сирии, Ливии и КНДР.ZN.UA