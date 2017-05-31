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Путин призвал "не выдумывать воображаемых угроз" со стороны России

31 мая в 09:28

Российский президент утверждает, что его страна не ведет гибридной войны.

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Путин говорит, что угрозы гибридной войны со стороны России «воображаемые»
EPA / LINTAO ZHANG
Российский президент Владимир Путин в ответе французскому журналисту призвал страны Запада не "выдумывать воображаемых угроз" со стороны России. По мнению Путина, сегодня для стран НАТО не существует никаких угроз гибридной войны со стороны России, сообщает Politico.

Президент также отметил, что страны Запада "пугают сами себя" полагаясь на "неверную информацию". Ранее Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы в США и Франции, а также в распространении неправдивой информации через контролируемые государством СМИ.

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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон принял президента России Владимира Путина 29 мая в Версальском дворце. Переговоры президентов продолжались три часа.

Как сообщалось, лидеры Франции и Росси собирались обсудить работу "нормандского формата", Минские договоренности, ситуацию в Сирии, Ливии и КНДР.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия Франция Путин Макрон
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2 комментария
  • Marat1974M Сегодня, 10:11 "Более десяти миллионов братьев живут в государствах, расположенных возле наших границ... Нет сомнений, что политическое отделение от Родины не должно привести к лишению их прав,точнее, основного права на самоопределение. Для мировой державы нестерпимо осознавать,что братья , поддерживающие ее, подвергаются жесточайшим преследованиям и мучениям за свое стремление быть вместе с нацией , разделить ее судьбу. В наши интересы входит защита этих людей, которые живут у наших границ, но не могут самостоятельно отстоять свою политическую и духовную свободу"..Гитлер?.. В.Путин. . Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Marat1974M Сегодня, 10:11 ХУйло ПЕДОФИЛ:ОВИЧ лилиПУТИНг , Посколько солдаты и офицеры армии расийской педерацыи ТУПОРЫЛЫЕ и невладеют обычными компасами и навигационными приборами , не умеют читать , а попросту неразбираються в славянсских буквах и т д... А ГЛАВНОЕ СИСТИМЕТИЧЕССКИ ЗАБЛУЖДАЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРИЮ СОПРЕДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ ДЕРЖИТЕ СВОЮ СОЛДАТНЬЮ 300-400 КМ ОТ ГРАНИЦ .. Ответить Цитировать Пожаловаться
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