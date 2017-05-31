Путин призвал "не выдумывать воображаемых угроз" со стороны России

Российский президент утверждает, что его страна не ведет гибридной войны.

Путин говорит, что угрозы гибридной войны со стороны России «воображаемые» EPA / LINTAO ZHANG

Российский президентв ответе французскому журналисту призвал страны Запада не "выдумывать воображаемых угроз" со стороны России. По мнению Путина, сегодня для стран НАТО не существует никаких угроз гибридной войны со стороны России, сообщает Politico

Президент также отметил, что страны Запада "пугают сами себя" полагаясь на "неверную информацию". Ранее Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы в США и Франции, а также в распространении неправдивой информации через контролируемые государством СМИ.

Напомним, президент ФранцииВладимира Путина 29 мая в Версальском дворце.

Как сообщалось, лидеры Франции и Росси собирались обсудить работу "нормандского формата", Минские договоренности, ситуацию в Сирии, Ливии и КНДР.