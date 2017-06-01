Против министра из правительства Макрона начали расследование

Ришара Феррана подозревают в найме своего бизнес партнера в качестве парламентского помощника.
Ферран отбрасывает все обвинения, заявляя, что все, что он делал, было "легальным и прозрачным". Когда сообщения о возможном мошенничестве Феррана возникло в СМИ, президент Эммануэль Макрон и премьер Эдуард Филипп высказались против отставки министра из-за одних лишь подозрений. Однако по поводу открытого расследования главные чиновники Франции еще не высказались.
Церемония инаугурации избранного президента Франции Эммануэля Макрона состоялась 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.
15 мая президент Франции Эммануэль Макрон назвал нового премьер-министра страны, которым стал Эдуард Филипп. Бывший мэр Гавра станет ответственным за проведение реформ, которые декларировал новый президент страны.ZN.UA