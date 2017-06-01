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Против министра из правительства Макрона начали расследование

1 июня в 14:15

Ришара Феррана подозревают в найме своего бизнес партнера в качестве парламентского помощника.

Эммануэль Макрон
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Wikimedia commons
Региональный прокурор во Франции открыл расследование против министра территориальной сплоченности Ришара Феррана. Министра подозревают в найме своего бизнес партнера в качестве парламентского помощника, сообщает Politico.

Ферран отбрасывает все обвинения, заявляя, что все, что он делал, было "легальным и прозрачным". Когда сообщения о возможном мошенничестве Феррана возникло в СМИ, президент Эммануэль Макрон и премьер Эдуард Филипп высказались против отставки министра из-за одних лишь подозрений. Однако по поводу открытого расследования главные чиновники Франции еще не высказались.

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Напомним, 7 мая состоялся второй тур выборов президента Франции, в котором встретились независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей. 

Церемония инаугурации избранного президента Франции Эммануэля Макрона состоялась 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.

15 мая президент Франции Эммануэль Макрон назвал нового премьер-министра страны, которым стал Эдуард Филипп. Бывший мэр Гавра станет ответственным за проведение реформ, которые декларировал новый президент страны.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Макрон Франция президент министр расследование
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