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Постпред США в ООН заявила про сохранение санкций против России

5 июня в 07:33

Снижения давления на РФ не будет, пока та не начнет выполнять Минские соглашения.

Никки Хейли
Хейли высказала готовность США сохранять давление на Россию
Сайт ООН
Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила о том, что Вашингтон не собирается отменять или ослаблять штрафные санкции против России. По словам постоянного представителя, США сохранят жесткий подход к России, пока та не начнет выполнять Минские соглашения, пишет DW.

Хейли также отметила, что Соединенные Штаты абсолютно уверенны в российском вмешательстве в процесс выборов президента США. Хейли подчеркнула, что этот момент тщательно расследуется специальными службами.

Напомним, что лидеры комитета Сената США по банковскому сектору от обеих партий объявили о подготовке плана по усилению санкций против России за ее вторжение в Украину и Сирию, а также за вмешательство в американские выборы.

Читайте также: В Белом доме говорят о возможном пересмотре санкций против России
Ранее сообщалось, что в Белом доме говорят о возможном пересмотр санкций против России. Руководитель Экономического совета Белого дома Гэри Кон рассказал, что Белый дом сейчас пересматривает меры, введенные администрацией Барака Обамы против России за ее агрессию в Украину. Однако Кон отмечает, что администрация Дональда Трампа пока не выработала какой-либо позиции по поводу этих санкций.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Российская Федерация должна понести ответственность за свои действия в Крыму и в Донбассе.

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Тэги Россия санкции США Украина
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