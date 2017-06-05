Постпред США в ООН заявила про сохранение санкций против России

Снижения давления на РФ не будет, пока та не начнет выполнять Минские соглашения.
Хейли также отметила, что Соединенные Штаты абсолютно уверенны в российском вмешательстве в процесс выборов президента США. Хейли подчеркнула, что этот момент тщательно расследуется специальными службами.
Напомним, что лидеры комитета Сената США по банковскому сектору от обеих партий объявили о подготовке плана по усилению санкций против России за ее вторжение в Украину и Сирию, а также за вмешательство в американские выборы.пересмотр санкций против России. Руководитель Экономического совета Белого дома Гэри Кон рассказал, что Белый дом сейчас пересматривает меры, введенные администрацией Барака Обамы против России за ее агрессию в Украину. Однако Кон отмечает, что администрация Дональда Трампа пока не выработала какой-либо позиции по поводу этих санкций.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что Российская Федерация должна понести ответственность за свои действия в Крыму и в Донбассе.Deutsche Welle (Українська редакція)