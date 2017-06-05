Постпред США в ООН заявила про сохранение санкций против России

Снижения давления на РФ не будет, пока та не начнет выполнять Минские соглашения.

Хейли высказала готовность США сохранять давление на Россию Сайт ООН

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила о том, что Вашингтон не собирается отменять или ослаблять. По словам постоянного представителя, США сохранят жесткий подход к России, пока та не начнет выполнять Минские соглашения, пишет DW

Хейли также отметила, что Соединенные Штаты абсолютно уверенны в российском вмешательстве в процесс выборов президента США. Хейли подчеркнула, что этот момент тщательно расследуется специальными службами.

Напомним, что лидеры комитета Сената США по банковскому сектору от обеих партий объявили о подготовке плана по усилению санкций против России за ее вторжение в Украину и Сирию, а также за вмешательство в американские выборы.

Ранее сообщалось, что в Белом доме говорят о возможном. Руководитель Экономического совета Белого дома Гэри Кон рассказал, что Белый дом сейчас пересматривает меры, введенные администрацией Барака Обамы против России за ее агрессию в Украину. Однако Кон отмечает, что администрация Дональда Трампа пока не выработала какой-либо позиции по поводу этих санкций.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Российская Федерация должна понести ответственность за свои действия в Крыму и в Донбассе.