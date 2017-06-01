Сенаторы США от обеих партий предлагают ужесточить санции против России - Bloomberg

Республиканцы и демократы отметили, что несмотря на давление, Москва до сих пор совершает враждебные действия.

В США предлагают усилить давление на Россию, которая не изменила поведение после введения санкций. focus.ua

Лидеры комитета Сенатапо банковскому сектру от обеих партий объявили о подготовке плана по усилению санкций против России за ее вторжение в Украину и Сирию, а также за вмешательство в американские выборы.

Об этом сообщает Bloomberg добавляя, что это свидетельствует о том, что в Конгрессе есть те, кто пытается активно противостоять намерениям администрации президента Дональда Трампа улучшить отношения с Москвой.

Республиканец Майк Крейпо из Индианы и демократ Шеррод Браун из Огайо сказали, что законопроект введет новые ограничения для целых секторов российской экономики, включая добывающую, металлургическую отраслью, а также железную дорогу. Они систематизируют и укрепят уже существующие санкции, в частности те, которые касаются российских энергетических проектов и кредитования в ключевых секторах экономики РФ.

"Несмотря на действующие санкции, Россия остается враждебной, не поддающейся силой, которая осуществляет военные, электронные шпионские действия, а также экономические маневры с целью навредить США и создать раскол среди их союзников", - говорится в комитете Сената по банковскому сектору.

Полный текст законопроекта об ужесточении санкций против России конгрессмены обещают опубликовать в ближайшее время. Издание напоминает, что вопрос введения новых ограничений много раз поднимался представителями обеих партий в США после того, как лидери разведывательных управлений объявили о вмешательстве России в виборих в США в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в Белом доме говорят о возможном пересмотр санкций против России. Руководитель Экономического совета Белого дома Гэри Кон рассказал, что Белый дом сейчас пересматривает меры, введенные администрацией Барака Обамы против России за ее агрессию в Украину. Однако Кон отмечает, что администрация Дональда Трампа пока не выработала какой-либо позиции по поводу этих санкций.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Российская Федерация должна понести ответственность за свои действия в Крыму и в Донбассе.