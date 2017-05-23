Топ Новости
<
>

Подсветку Эйфелевой башни отключат в знак скорби о погибших при взрыве в Манчестере

23 мая в 12:58

Мэр Парижа выразила свои соболезнования семьям погибших.

Эйфелева башня
Французы скорбят о погибших в Манчестере
Instagram/Thais Meireles
Сегодня, 23 мая, иллюминация Эйфелевой башни во французской столице Париже будет отключена в знак скорби о погибших в результате взрыва в Манчестере.

Соответствующее решение опубликовала на своей странице в Twitter мэр Парижа Анн Идальго.

"Париж почтит память жертв взрыва в Манчестере, погасив огни Эйфелевой башни в эту полночь. Мои мысли вместе с жертвами, семьями погибших  и теми, кто работает на месте", - написала она.

Читайте также: Опубликовано видео первых минут после взрыва на стадионе в Манчестере

Взрыв в Манчестере произошел после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая. Правоохранительные органы предполагают, что взрыв на стадионе являлся терактом, который был осуществлен террористом-смертником, однако на данный момент устанавливаются подробности инцидента. Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер-арены, на которой произошел взрыв. МИД выясняет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва в Манчестере.

Подробнее о причинах и последствиях взрыва, причастных к нему, а также о количестве пострадавших, читайте в материале "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное". 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги взрыв Манчестер погибшие Эйфелева башня мэр отключение
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.34
EUR 29.62
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...