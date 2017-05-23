Подсветку Эйфелевой башни отключат в знак скорби о погибших при взрыве в Манчестере

Мэр Парижа выразила свои соболезнования семьям погибших.
Соответствующее решение опубликовала на своей странице в Twitter мэр Парижа Анн Идальго.
"Париж почтит память жертв взрыва в Манчестере, погасив огни Эйфелевой башни в эту полночь. Мои мысли вместе с жертвами, семьями погибших и теми, кто работает на месте", - написала она.
Взрыв в Манчестере произошел после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая. Правоохранительные органы предполагают, что взрыв на стадионе являлся терактом, который был осуществлен террористом-смертником, однако на данный момент устанавливаются подробности инцидента. Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер-арены, на которой произошел взрыв. МИД выясняет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва в Манчестере.
Подробнее о причинах и последствиях взрыва, причастных к нему, а также о количестве пострадавших, читайте в материале "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".ZN.UA