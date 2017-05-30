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Подозреваемому в подготовке теракта в аэропорту Лондона предъявили обвинение

30 мая в 18:32

В Скотланд-Ярде Ярде не связывают теракт в Манчестере с подготовкой атаки в Лондоне.

Полиция Лондона
Авейса Факи задержали в аэропорту Лондона 23 мая
cyplive.com
Британские власти выдвинули обвинения в подготовке теракта 37-летнему жителю северного Лондона Авейсу Факи.  По данным следствия, он намеревался совершить террористическую атаку в лондонском аэропорту Стэнстед.

Факи задержали  в аэропорту 23 мая вскоер после взрыва в Манчестер. Во вторник, 30 мая, он должен предстать перед магистратским судом Вестминстера.

 В Скотлянд-Ярде заявили, что следствие не связывает террористическую атаку Манчестере с подготовкой теракта в Лондоне.

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В ночь на 23 мая смертник привел в действие взрывное устройство на концерте певицы Арианы Гранде в Манчестере. Жертвами теракта стали 22 человека. В связи с этим уровень террористической угрозы в Британии был поднят до "критического", 27 мая его снизили до "строгого".

Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".

По материалам: Интерфакс
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Тэги Манчестер теракт Британия Лондон
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