Подозреваемому в подготовке теракта в аэропорту Лондона предъявили обвинение

В Скотланд-Ярде Ярде не связывают теракт в Манчестере с подготовкой атаки в Лондоне.

Авейса Факи задержали в аэропорту Лондона 23 мая cyplive.com

Британские власти выдвинули обвинения в37-летнему жителю северного Лондона Авейсу Факи. По данным следствия, он намеревался совершить террористическую атаку в лондонском аэропорту Стэнстед.

Факи задержали в аэропорту 23 мая вскоер после взрыва в Манчестер. Во вторник, 30 мая, он должен предстать перед магистратским судом Вестминстера.

В Скотлянд-Ярде заявили, что следствие не связывает террористическую атаку Манчестере с подготовкой теракта в Лондоне.

В ночь на 23 мая смертник привел в действие взрывное устройство на концерте певицы Арианы Гранде в Манчестере. Жертвами теракта стали 22 человека. В связи с этим уровень террористической угрозы в Британии был поднят до "критического", 27 мая его снизили до "строгого".

Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".