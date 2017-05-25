Топ Новости
<
>

НАТО должно сосредоточиться на терроризме, миграции и угрозе от России – Трамп

25 мая в 23:55

Все страны НАТО должны тратить на оборону 2%, считает президент США. 

Трамп НАТО
Трамп принял участие в саммите НАТО
Будущее НАТО должно быть сосредоточено на терроризме и миграции, а также угрозах от России на восточных и южных границах Альянса, заявил президент США Дональд Трамп, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
 
"Мы должны быть сильными, крепкими и бдительными", - сказал Трамп, сообщив, что обсуждал эти вопросы с генсеком НАТО и несколькими лидерами стран Альянса.
 
Президент США подчеркнул, что в связи с новыми угрозами страны НАТО должны придерживаться своих обязательств относительно расходов на оборону в размере 2% от ВВП.
 
"23 из 28 стран НАТО до сих пор не тратят столько, сколько они обещали и сколько должны тратить на свою оборону", - сказал он. 
 
 
Свой первый визит на саммит НАТО в качестве президента США Дональд Трамп делает на фоне своего проекта бюджета на 2018 фискальный год. В документе заложено значительное повышение расходов на оборону за счет внутренних американских программ.
 
В Брюсселе в четверг, 25 мая, состоялась специальная встреча руководителей государств стран НАТО. 
 
По материалам: Европейская правда
Читайте также
Тэги НАТО оборона президент Трамп США угроза Россия терроризм миграция расходы качество документы
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.28
EUR 29.47
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...