НАТО должно сосредоточиться на терроризме, миграции и угрозе от России – Трамп

Все страны НАТО должны тратить на оборону 2%, считает президент США.

Трамп принял участие в саммите НАТО Будущее НАТО должно быть сосредоточено на терроризме и миграции, а также угрозах от России на восточных и южных границах Альянса, заявил президент США Дональд Трамп, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Мы должны быть сильными, крепкими и бдительными", - сказал Трамп, сообщив, что обсуждал эти вопросы с генсеком НАТО и несколькими лидерами стран Альянса.

Президент США подчеркнул, что в связи с новыми угрозами страны НАТО должны придерживаться своих обязательств относительно расходов на оборону в размере 2% от ВВП.

"23 из 28 стран НАТО до сих пор не тратят столько, сколько они обещали и сколько должны тратить на свою оборону", - сказал он.

Свой первый визит на саммит НАТО в качестве президента США Дональд Трамп делает на фоне своего проекта бюджета на 2018 фискальный год. В документе заложено значительное повышение расходов на оборону за счет внутренних американских программ.