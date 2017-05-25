НАТО войдет в коалицию по борьбе с ИГИЛ



План будет утвержден в Брюсселе уже сегодня.

НАТО определится с форматом участия в коалиции по борьбе с ИГИЛ despravda.com

Североатлантический альянс ( НАТО ) войдет в международную коалицию по борьбе с ИГИЛ, однако пока воздержится от участия в прямых боевых столкновениях с террористами. При этом альянс согласен расшить миссию разведывательных самолетов AWACS, которые в настоящее время патрулируют с базы в Турции воздушное пространство над Сирией и Ираком. Об этом говорится в плане действий к предстоящему саммиту НАТО, которые послы стран-членов альянса одобрили в среду, 24 мая, пишет DW

План НАТО предусматривает, то самолеты AWACS будут направлять самолеты коалиции по борьбе с ИГИЛ во всех случаях, кроме тех, когда запланированы бомбардировки.

План участия НАТО в возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ официально утвердят на саммите в Брюсселе 25 мая. В нем также примет участие президент США Дональд Трамп, который добивается от НАТО более активных действий в борье с международным терроризмом.

Коалиция по борьбе с ИГИЛ была сформирована США в 2014 году. В ее состав входят 68 стран, в том числе все 28 государств НАТО. В то же время НАТО как блок пока в коалиции не состоит.