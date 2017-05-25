Топ Новости
<
>

НАТО войдет в коалицию по борьбе с ИГИЛ

25 мая в 05:32


План будет утвержден в Брюсселе уже сегодня.

НАТО - флаги
НАТО определится с форматом участия в коалиции по борьбе с ИГИЛ
despravda.com
Североатлантический альянс (НАТО) войдет в международную коалицию по борьбе с ИГИЛ, однако пока воздержится от участия в прямых боевых столкновениях с террористами. При этом альянс согласен расшить миссию разведывательных самолетов AWACS, которые в настоящее время патрулируют с базы в Турции воздушное пространство над Сирией и Ираком. Об этом говорится в плане действий к предстоящему саммиту НАТО, которые послы стран-членов альянса одобрили в среду, 24 мая, пишет DW.

План НАТО предусматривает, то самолеты AWACS будут направлять самолеты коалиции по борьбе с ИГИЛ во всех случаях, кроме тех, когда запланированы бомбардировки.

План участия НАТО в возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ официально утвердят на саммите в Брюсселе 25 мая. В нем также примет участие президент США Дональд Трамп, который добивается от НАТО более активных действий в борье с международным терроризмом.

Читайте также: Скорый саммит НАТО мог бы стать площадкой для встречи Порошенко с Трампом – обозреватель

Коалиция по борьбе с ИГИЛ была сформирована США в 2014 году. В ее состав входят 68 стран, в том числе все 28 государств НАТО. В то же время НАТО как блок пока в коалиции не состоит. 

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
Читайте также
Тэги НАТО коалиция ИГИЛ США
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.27
EUR 29.40
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...