НАТО войдет в коалицию по борьбе с ИГИЛ

План будет утвержден в Брюсселе уже сегодня.
План НАТО предусматривает, то самолеты AWACS будут направлять самолеты коалиции по борьбе с ИГИЛ во всех случаях, кроме тех, когда запланированы бомбардировки.
План участия НАТО в возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ официально утвердят на саммите в Брюсселе 25 мая. В нем также примет участие президент США Дональд Трамп, который добивается от НАТО более активных действий в борье с международным терроризмом.
Коалиция по борьбе с ИГИЛ была сформирована США в 2014 году. В ее состав входят 68 стран, в том числе все 28 государств НАТО. В то же время НАТО как блок пока в коалиции не состоит.Deutsche Welle (Русская редакция)