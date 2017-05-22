"Национальный фронт" Ле Пен откажется от планов выхода из ЕС

Фрекзита не будет, уверяют французские националисты.
"Национальный фронт" Ле Пен уже против фрекзита
MarineLePen / facebook
Французская партия "Национальный фрон
т" и ее руководство откажутся от планов выхода из Евросоюза и восстановления национальной валюты вместо евро, заявил партийный стратег в области экономики Бернар Моно.
"Фрекзита не будет. Мы поняли, что нам сказал народ Франции. Я все еще думаю, что евро технически нецелесообразно, но нам не имеет смысла настаивать на этом. Наша новая политика – это пересмотр договоренностей в рамках ЕС, чтобы дать нам больше контроля над бюджетом и банковской системой", — заявил британской газете Telegraph политик.
Бывшая кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен, которая проиграла второй тур выборов Эммануэлю Макрону, опять возглавит партию "Национальный фронт". Ле Пен вернулась на должность лидера партии прямо накануне парламентских выборов, которые пройдут в июне 2017 года.
Напомним, 7 мая состоялся второй тур выборов президента Франции, в котором встретились независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей.
По материалам:
УНИАН