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"Национальный фронт" Ле Пен откажется от планов выхода из ЕС

22 мая в 23:55

Фрекзита не будет, уверяют французские националисты. 

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"Национальный фронт" Ле Пен уже против фрекзита
MarineLePen / facebook
Французская партия "Национальный фронт" и ее руководство откажутся от планов выхода из Евросоюза и восстановления национальной валюты вместо евро, заявил партийный стратег в области экономики Бернар Моно.
 
"Фрекзита не будет. Мы поняли, что нам сказал народ Франции. Я все еще думаю, что евро технически нецелесообразно, но нам не имеет смысла настаивать на этом. Наша новая политика – это пересмотр договоренностей в рамках ЕС, чтобы дать нам больше контроля над бюджетом и банковской системой", — заявил британской газете Telegraph политик.
 
 
Бывшая кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен, которая проиграла второй тур выборов Эммануэлю Макрону, опять возглавит партию "Национальный фронт". Ле Пен вернулась на должность лидера партии прямо накануне парламентских выборов, которые пройдут в июне 2017 года.
 
 
Напомним, 7 мая состоялся второй тур выборов президента Франции, в котором встретились независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей. 
По материалам: УНИАН
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