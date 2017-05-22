"Национальный фронт" Ле Пен откажется от планов выхода из ЕС

Фрекзита не будет, уверяют французские националисты.

"Национальный фронт" Ле Пен уже против фрекзита MarineLePen / facebook Французская партия " Национальный фрон т" и ее руководство откажутся от планов выхода из Евросоюза и восстановления национальной валюты вместо евро, заявил партийный стратег в области экономики Бернар Моно.

"Фрекзита не будет. Мы поняли, что нам сказал народ Франции. Я все еще думаю, что евро технически нецелесообразно, но нам не имеет смысла настаивать на этом. Наша новая политика – это пересмотр договоренностей в рамках ЕС, чтобы дать нам больше контроля над бюджетом и банковской системой", — заявил британской газете Telegraph политик.

Бывшая кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен, которая проиграла второй тур выборов Эммануэлю Макрону , опять возглавит партию "Национальный фронт". Ле Пен вернулась на должность лидера партии прямо накануне парламентских выборов, которые пройдут в июне 2017 года.