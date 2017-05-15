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Ле Пен вернулась на должность главы "Национального фронта" после своего поражения на выборах

15 мая в 16:12

Экс-кандидатка в президенты возглавит партию на предстоящих парламентских выборах.

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Ле Пен опять возглавит «Национальный фронт»
MarineLePen / facebook
Бывшая кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен, которая проиграла второй тур выборов Эммануэлю Макрону, опять возглавит партию "Национальный фронт". Ле Пен вернулась на должность лидера партии прямо накануне парламентских выборов, которые пройдут в июне 2017 года, сообщает Reuters.

О возвращении Ле Пен на должность лидера сообщил Стив Бриорис, который возглавлял партию эти пару недель.

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Напомним, 7 мая состоялся второй тур выборов президента Франции, в котором встретились независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей. 

Церемония инаугурации избранного президента Франции Эммануэля Макрона состоялась 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.

Подробнее о перспективах внутренней и внешней политики Франции, а также о создании политической силы Эммануэля Макрона читайте в материале Алексея Куропятника "Франция с новым президентом: что дальше" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Франция выборы возвращение кандидаты
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