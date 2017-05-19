МВФ рекомендует России повысить пенсионный возраст

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В стране сложная демографическая ситуация.

МВФ хочет. чтоб Россия подняла пенсионный возраст Flickr/International Monetary Fund Международный валютный фонд призывает Россию повысить пенсионный возраст , говорится в заключительном заявлении МВФ после традиционного визита сотрудников в Россию.

По словам руководителя миссии Международного валютного фонда в России Эрнесто Рамиреса Риго, это необходимо сделать для нивелирования негативной демографической ситуации.

В начале мая глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин в Стратегии развития России до 2035 года предложил сократить число пенсионеров на девять процентов, или на 3,87 миллиона человек, путем повышения возраста выхода на пенсию: для женщин — до 63 лет, для мужчин — до 65 лет (с шагом на полгода начиная с 2019-го).

Кроме того, ЦСР предлагает ужесточить условия получения пенсий. Минимальный стаж, необходимый для получения выплат от государства, необходимо поднять до 20 лет (сейчас происходит его постепенное повышение до 15 лет), минимальное количество пенсионных баллов — до 52 (на данный момент планируется поднять порог до 30 баллов к 2025 года).