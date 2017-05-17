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Правительство одобрило проект пенсионной реформы

17 мая в 14:21

Проект пенсионной реформы предполагает повышение пенсионного возраста для людей, у которых нет официального трудового стажа в 25 лет.

Владимир Гройсман1
Правительство Гройсмана одобрило повышение пенсионного возраста для людей без официального стажа
Правительственный портал
Кабинет министров Украины единогласно одобрил проект пенсионной реформы.

"Большое спасибо, коллеги, за поддержку. Решение принято единогласно", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

Во время презентации проекта Гройсман сказал, что на осовременивание пенсий в 2018 году будет необходимо 30,66 млрд грн. Профинансировать планируется за счет увеличения доходов Пенсионного фонда.

Проект предполагает повышение пенсионного возраста для людей, у которых нет официального трудового стажа в 25 лет.

"Пенсионный возраст остается на уровне 60 лет для людей, которые имеют страховой стаж 25 лет… Есть люди, которые не имеют стажа работы. И это большая проблема. Такие люди будут иметь возможность выхода на пенсию в 63 года, а если у людей есть менее 15 лет стажа или 15, то, соответственно, в 65. Изменяются только требования к страховому стажу", - сказал премьер-министр.

Гройсман также отметил, что проектом предусмотрена возможность компенсации отсутствия страхового стажа. "Если ты не имеешь нескольких лет до 25 лет страхового стажа и не достиг 60 лет, то ты можешь это компенсировать путем взносов в Пенсионный фонд", - уточнил премьер.

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Подробнее о пенсионной реформе в Украине читайте в материале "Первоочередная реформа. Какая судьба ждет будущих пенсионеров?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги пенсии стаж реформы
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