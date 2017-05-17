Правительство одобрило проект пенсионной реформы

Проект пенсионной реформы предполагает повышение пенсионного возраста для людей, у которых нет официального трудового стажа в 25 лет.

Правительство Гройсмана одобрило повышение пенсионного возраста для людей без официального стажа Правительственный портал

Кабинет министров Украины единогласно одобрил проект пенсионной реформы.

"Большое спасибо, коллеги, за поддержку. Решение принято единогласно", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

Во время презентации проекта Гройсман сказал, что на осовременивание пенсий в 2018 году будет необходимо 30,66 млрд грн. Профинансировать планируется за счет увеличения доходов Пенсионного фонда.

Проект предполагает повышение пенсионного возраста для людей, у которых нет официального трудового стажа в 25 лет.

"Пенсионный возраст остается на уровне 60 лет для людей, которые имеют страховой стаж 25 лет… Есть люди, которые не имеют стажа работы. И это большая проблема. Такие люди будут иметь возможность выхода на пенсию в 63 года, а если у людей есть менее 15 лет стажа или 15, то, соответственно, в 65. Изменяются только требования к страховому стажу", - сказал премьер-министр.

Гройсман также отметил, что проектом предусмотрена возможность компенсации отсутствия страхового стажа. "Если ты не имеешь нескольких лет до 25 лет страхового стажа и не достиг 60 лет, то ты можешь это компенсировать путем взносов в Пенсионный фонд", - уточнил премьер.

Подробнее о пенсионной реформе в Украине читайте в материале "Первоочередная реформа. Какая судьба ждет будущих пенсионеров?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".