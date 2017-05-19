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Гройсман предложил Раде принять пенсионную реформу до конца июля

19 мая в 11:24

Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для людей без длительного официального стажа. Просит парламент утвердить.

Гройсман в Раде
Гройсман предложил повысить пенсионный возраст для людей без длительного официального стажа
Правительственный портал
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Верховной Раде принять проект пенсионной реформы, разработанный Кабмином, до конца текущей сессии парламента.

"Время для принятия пенсионной реформы… настало. Надеюсь на то, что мы ее совместно примем еще до того, как закончится эта сессия", - сказал премьер, представляя основные положения своей реформы в Верховной Раде.

Гройсман негативно отозвался о действующей пенсионной системе. "У нас есть 12 млн украинских пенсионеров, 8 из которых живут на минимальную пенсию. Средняя пенсия в нашей стране равна 1828 грн", - сказал он.

Согласно календарному плану, текущая шестая сессия Верховной Рады VIII созыва заканчивается 21 июля. При этом последнее пленарное заседание назначено на 14 июля.

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Напомним, что проект пенсионной реформы, одобренный Кабинетом министров Украины, предусматривает повышение минимального страхового стажа для получения пенсии с 15 лет до 25 лет в 2018 году. Начиная с 1 января 2019 года, людям, у которых страховой стаж составляет 15 лет, пенсия по возрасту будет назначаться в 65 лет.

Те же граждане, у которых отсутствует страховой стаж продолжительностью 15 лет, будут иметь право на назначение государственной социальной помощи по достижении 65 лет исходя из совокупного дохода семьи.

По материалам: ZN.UA
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Тэги пенсии реформы
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