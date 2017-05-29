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Москвичей не проинформировали об урагане

29 мая в 23:14
Мобильные операторы якобы проигнорировали требования МЧС. 
 

 

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Москвичи в большинстве не знали об урагане
Николай Дикобаев / Twitter
Большинство жителей Москвы не получали сообщений об урагане, который надвигался на город, сообщает русская служба Би-би-си

В МЧС заявили, что просили мобильных операторов сделать рассылку, а сами операторы уверяют, что отправляли смс.

При этом, рассылкой таких сообщений должно заниматься именно МЧС.

"Мы заявку делали - МТС, Билайна и Мегафона - чтобы они сделали рассылку. Они нам официально ответили, что рассылка проведена", - заверил представитель пресс-службы МЧС РФ Рифат Шакиров.

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В середине дня в понедельник на Москву обрушился ураган. Ливень сопровождался резкими порывами ветра, из-за которых падали деревья и различные конструкции. По последним данным, погибли 11 человек, пострадали 70. Большинство из них придавили деревья. Всего в Москве упало более тысячи деревьев.

 

 

По материалам: Русская служба Би-би-си
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Тэги Москва МЧС ураган дерево опера мобильный Шакира ливень человек тысяча
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