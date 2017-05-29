Москвичей не проинформировали об урагане

Москвы не получали сообщений об урагане, который надвигался на город, сообщает русская служба Би-би-си.
В МЧС заявили, что просили мобильных операторов сделать рассылку, а сами операторы уверяют, что отправляли смс.
При этом, рассылкой таких сообщений должно заниматься именно МЧС.
"Мы заявку делали - МТС, Билайна и Мегафона - чтобы они сделали рассылку. Они нам официально ответили, что рассылка проведена", - заверил представитель пресс-службы МЧС РФ Рифат Шакиров.
В середине дня в понедельник на Москву обрушился ураган. Ливень сопровождался резкими порывами ветра, из-за которых падали деревья и различные конструкции. По последним данным, погибли 11 человек, пострадали 70. Большинство из них придавили деревья. Всего в Москве упало более тысячи деревьев.
Русская служба Би-би-си