Москвичей не проинформировали об урагане

Мобильные операторы якобы проигнорировали требования МЧС.

Москвичи в большинстве не знали об урагане Николай Дикобаев / Twitter

Большинство жителей Москвы не получали сообщений об урагане, который надвигался на город, сообщает русская служба Би-би-си

В МЧС заявили, что просили мобильных операторов сделать рассылку, а сами операторы уверяют, что отправляли смс.

При этом, рассылкой таких сообщений должно заниматься именно МЧС.

"Мы заявку делали - МТС, Билайна и Мегафона - чтобы они сделали рассылку. Они нам официально ответили, что рассылка проведена", - заверил представитель пресс-службы МЧС РФ Рифат Шакиров.

В середине дня в понедельник на Москву обрушился ураган. Ливень сопровождался резкими порывами ветра, из-за которых падали деревья и различные конструкции. По последним данным, погибли 11 человек, пострадали 70. Большинство из них придавили деревья. Всего в Москве упало более тысячи деревьев.