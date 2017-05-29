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На Москву и Московскую область обрушился ураган

29 мая в 17:31

В соцсетях появились фотографии и видеоролики разгула стихии в столице РФ.

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Фото twitter.com

В понедельник, 29 мая, на Москву обрушился невиданной силы ветер с дождем. В некоторых районах города порывы ветра срывали кровлю с домов и валили деревья, порывы ветра достигают 16 метров в секунду, сообщает РИА Новости.

Сообщается о шестерых погибших. Всего по словам мэра Сергея Собянина, во время урагана пострадали более 40 человек. Ожидается, что буря продлится до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков Все рейсы в московских аэропортах отменены.

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Сегодня в России подали заявки на проведение новых антикоррупционных митингов. Митинги должны пройти 12 июня.

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Тэги Москва ураган погибшие осадки
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