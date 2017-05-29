На Шри-Ланке сезон муссонных дождей вызвал наводнения и оползни, самые страшные за 14 лет

Зарегистрированы 169 погибших, более ста человек числятся пропавшими без вести.

После продолжительной засухи в четверг на Шри-Ланку обрушились муссонные дожди, которые за несколько дней вызвали сильные наводнения и оползни в 14 районах на западе и юге острова, включая столицу Коломбо. Власти организовали эвакуацию населения с затопленных территорий, передает "Daily Mirror". Государственный центр по борьбе со стихийными бедствиями зарегистрировал 169 погибших, в то время как еще 102 человека пропали без вести, 88 получили ранения, а более 53 000 были вынуждены покинуть свои дома.

Эту катастрофу уже называют самой страшной с 2003 года. Тогда вследствие ливня и сильного ветра на Шри-Ланке погибли 250 человек, а многие дома были разрушены. По прогнозу синоптиков, тропические ливни в этом сезоне еще не закончились. Из Индии на Шри-Ланку прибыла гуманитарная помощь.

На Шри-Ланке взорвался крупнейший склад боеприпасов. Эвакуированы тысячи человек, проживающих в радиусе 5 км.