В России подали заявки на проведение новых антикоррупционных митингов

Митинги должны пройти 12 июня.
В России собираются провести новые митинги против коррупции 12 июня
Вадим Фролов / Медуза
В Москве и других городах России инициативные группы подали заявки на согласования проведения митингов против коррупции 12 июня. На данный момент про свое участие в акциях протеста 12 июня заявили инициативные группы в 212 городах РФ, сообщает оппозиционер Алексей Навальный в своем блоге.
Во многих городах группы стояли с ночи предыдущего дня, чтобы успеть подать заявку на проведение акций первыми. На акцию в Москве заявлено количество в 15 тысяч протестующих.
В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование об элитной недвижимости главы правительства РФ Дмитрия Медведева, которая была приобретена коррупционным путем. В расследовании говорится, что Медведев создал многоуровневую коррупционную схему
получения взяток от олигархов. В обслуживании схем премьер-министра РФ задействованы тысячи людей, а его недвижимость охраняют государственные спецслужбы.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства в Госдуме отказался комментировать фильм Фонда борьбы с коррупцией.
По материалам:
ZN.UA