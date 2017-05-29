В России подали заявки на проведение новых антикоррупционных митингов

Митинги должны пройти 12 июня.

В России собираются провести новые митинги против коррупции 12 июня Вадим Фролов / Медуза

В Москве и других городах России инициативные группы подали заявки на согласования проведения митингов против коррупции 12 июня. На данный момент про свое участие в акциях протеста 12 июня заявили инициативные группы в 212 городах РФ, сообщает оппозиционер Алексей Навальный в своем блоге.

Во многих городах группы стояли с ночи предыдущего дня, чтобы успеть подать заявку на проведение акций первыми. На акцию в Москве заявлено количество в 15 тысяч протестующих.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование об элитной недвижимости главы правительства РФ Дмитрия Медведева, которая была приобретена коррупционным путем. В расследовании говорится, чтополучения взяток от олигархов. В обслуживании схем премьер-министра РФ задействованы тысячи людей, а его недвижимость охраняют государственные спецслужбы.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства в Госдуме отказался комментировать фильм Фонда борьбы с коррупцией.