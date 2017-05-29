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В России подали заявки на проведение новых антикоррупционных митингов

29 мая в 11:10

Митинги должны пройти 12 июня.

протесты Петербург
В России собираются провести новые митинги против коррупции 12 июня
Вадим Фролов / Медуза
В Москве и других городах России инициативные группы подали заявки на согласования проведения митингов против коррупции 12 июня. На данный момент про свое участие в акциях протеста 12 июня заявили инициативные группы в 212 городах РФ, сообщает оппозиционер Алексей Навальный в своем блоге.

Во многих городах группы стояли с ночи предыдущего дня, чтобы успеть подать заявку на проведение акций первыми. На акцию в Москве заявлено количество в 15 тысяч протестующих.

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В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование об элитной недвижимости главы правительства РФ Дмитрия Медведева, которая была приобретена коррупционным путем. В расследовании говорится, что Медведев создал многоуровневую коррупционную схему получения взяток от олигархов. В обслуживании схем премьер-министра РФ задействованы тысячи людей, а его недвижимость охраняют государственные спецслужбы.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства в Госдуме отказался комментировать фильм Фонда борьбы с коррупцией.

По материалам: ZN.UA
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Тэги коррупция митинг Навальный протест Москва
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