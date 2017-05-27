Полицейские в Москве задержали читавшего стихи мальчика

На отца ребенка составлен админпротокол.
В Москве задержали ребенка
На улице Воздвиженка в центре Москвы
полицейские задержали девятилетнего школьника, передает Varlamov.ru
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Видео, на котором запечатлен сидящий в полицейской машине кричащий ребенок, опубликовала журналистка Люся Штейн. По ее словам, перед задержанием мальчик читал стихи. Причина задержания непонятна. Ребенка, как пишет Штейн, отвезли в ОВД "Арбат".
Штейн уточнила, что полицейские на руках занесли мальчика в машину, а к ОВД приехал его отец. Позднее мальчика с родителями отпустили из отделения полиции. На отца составлен протокол по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию).
26 марта в Москве прошел антикоррупционный митинг, в котором поучаствовали более 20 тысяч человек. Митинг сопровождался массовым противодействием полиции и привел к задержаниям более чем тысячи людей.
По материалам:
varlamov.ru