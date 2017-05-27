Топ Новости
<
>

Полицейские в Москве задержали читавшего стихи мальчика

27 мая в 00:17

На отца ребенка составлен админпротокол.

ребенок
В Москве задержали ребенка
На улице Воздвиженка в центре Москвы полицейские задержали девятилетнего школьника, передает Varlamov.ru.
 
Видео, на котором запечатлен сидящий в полицейской машине кричащий ребенок, опубликовала журналистка Люся Штейн. По ее словам, перед задержанием мальчик читал стихи. Причина задержания непонятна. Ребенка, как пишет Штейн, отвезли в ОВД "Арбат".
 
Штейн уточнила, что полицейские на руках занесли мальчика в машину, а к ОВД приехал его отец. Позднее мальчика с родителями отпустили из отделения полиции. На отца составлен протокол по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию).
 
 
 
26 марта в Москве прошел антикоррупционный митинг, в котором поучаствовали более 20 тысяч человек. Митинг сопровождался массовым противодействием полиции и привел к задержаниям более чем тысячи людей. 
По материалам: varlamov.ru
Читайте также
Тэги полиция ребенок задержание Москва тысяча отцы родители стихи машина статья неисполнение воспитание
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.28
EUR 29.47
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...