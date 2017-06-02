Молдавские социалисты хотят отставки главы МИД за выдворение российских дипломатов

Фракция социалистов в парламенте собирает подписи за объявление вотума недоверия министру.
Партия президента Игоря Додона жалуются, что робота российского дипломатического представительства заморожена. Для того, чтобы министра отправили в отставку нужен как минимум 51 голос в парламенте, тогда как у Социалистов есть лишь 24 депутата.Додон заявил, что поедет в Россию для того, чтобы "исправить ошибки евроунионистов", которые представляют действующую власть страны.
Напомним, что премьер-министр Молдовы Павел Филипп рассказал, что причиной объявления пяти сотрудников дипломатического представительства России персонами нон грата стала информация от спецслужб. Имена дипломатов, которых выслали из страны, Филипп не назвал.
Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Молдовы решило выслать пятерых сотрудников российского посольства. Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин заявил, что Кишинев уведомил об этом 29 мая во второй половине дня. Дипломаты должны покинуть страну в течение суток.Newsmaker