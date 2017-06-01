Додон обвинил правительство Молдовы в попытках рассорить страну с Россией

Президент утверждает, что действия парламентского большинства страны направлены против него и молдавского народа.
При этом президент высказал уверенность, что отношения России и Молдовы сохранят свой уровень и динамику развития.Додон заявил, что поедет в Россию для того, чтобы "исправить ошибки евроунионистов", которые представляют действующую власть страны.
Напомним, что премьер-министр Молдовы Павел Филипп рассказал, что причиной объявления пяти сотрудников дипломатического представительства России персонами нон грата стала информация от спецслужб. Имена дипломатов, которых выслали из страны, Филипп не назвал.
Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Молдовы решило выслать пятерых сотрудников российского посольства. Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин заявил, что Кишинев уведомил об этом 29 мая во второй половине дня. Дипломаты должны покинуть страну в течение суток.ТАСС