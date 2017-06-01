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Додон обвинил правительство Молдовы в попытках рассорить страну с Россией

1 июня в 16:39

Президент утверждает, что действия парламентского большинства страны направлены против него и молдавского народа.

Игорь Додон1
Додон сказал, что правительство его страны хочет рассорить Молдову с Россией
Игорь Додон / Twitter
Президент Молдовы Игорь Додон обвинил правительство своей страны в попытках рассорить Молдову с Россией. Кроме того, Додон утверждает, что действия парламентского большинства Молдовы направлено против него и молдавского народа.

При этом президент высказал уверенность, что отношения России и Молдовы сохранят свой уровень и динамику развития.

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Ранее сообщалось, что президент Молдовы Игорь Додон сегодня посетит Россию, где у него запланировано множество встреч с руководством РФ. Сам Додон заявил, что поедет в Россию для того, чтобы "исправить ошибки евроунионистов", которые представляют действующую власть страны.

Напомним, что премьер-министр Молдовы Павел Филипп рассказал, что причиной объявления пяти сотрудников дипломатического представительства России персонами нон грата стала информация от спецслужб. Имена дипломатов, которых выслали из страны, Филипп не назвал.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Молдовы решило выслать пятерых сотрудников российского посольства. Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин заявил, что Кишинев уведомил об этом 29 мая во второй половине дня. Дипломаты должны покинуть страну в течение суток.

По материалам: ТАСС
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Тэги Молдова Россия президент Додон
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