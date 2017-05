Мировые СМИ написали про Twitter-спор Украины с Россией по поводу Анны Ярославны

Американские и британские СМИ написали по поводу обмена ироничными комментариями официальных страниц Украины и России в twitter после заявлений Путина о. Ряд СМИ, среди которых CNN, Vox, Independent и Mashable оценили украинскую иронию в сторону России, пишет DW

Обмен ироничными комментариями начался после заявления российского президента Валдимира Путина, во время его встречи с Эммануелем Макроном, которое подразумевало российское происхождение княжны Анны Ярославны.

When @Russia says Anne de Kiev established Russia-France relations, let us remind the sequence of events pic.twitter.com/nBKhQdyKql

После этого официальный аккаунт Украины отметил, что княжна Анна Ярославна положила начало связям Москвы и Киева, когда Москвы еще и близко не было. После этого официальный аккаунт России ответил, что Россия гордится общей историей Киевской Руси, которая составляла в себе и Украину, и Россию, и Беларусь. Кроме того, Россия напомнила о том, что Новгород был уже достаточно развит в это время.

We are proud of our common history. ????????, ???????? & ???????? share the same historical heritage which should unite our nations, not divide us. pic.twitter.com/hdmkuGy22p