Мировые СМИ написали про Twitter-спор Украины с Россией по поводу Анны Ярославны

Американские и британские СМИ отметили ироничные сообщения официального аккаунта Украины в twitter.
Обмен ироничными комментариями начался после заявления российского президента Валдимира Путина, во время его встречи с Эммануелем Макроном, которое подразумевало российское происхождение княжны Анны Ярославны.
When @Russia says Anne de Kiev established Russia-France relations, let us remind the sequence of events pic.twitter.com/nBKhQdyKql— Ukraine / Україна (@Ukraine) 30 травня 2017 р.
После этого официальный аккаунт Украины отметил, что княжна Анна Ярославна положила начало связям Москвы и Киева, когда Москвы еще и близко не было. После этого официальный аккаунт России ответил, что Россия гордится общей историей Киевской Руси, которая составляла в себе и Украину, и Россию, и Беларусь. Кроме того, Россия напомнила о том, что Новгород был уже достаточно развит в это время.
We are proud of our common history. ????????, ???????? & ???????? share the same historical heritage which should unite our nations, not divide us. pic.twitter.com/hdmkuGy22p— РоссиЯ ???????? (@Russia) 30 травня 2017 р.
После этого аккаунт Украины отметил, что в свое время границы Руси растягивались на значительно большее количество стран. После чего профиль Украины опубликовал кадр из мультфильма "Симпосны", в котором табличка России в ООН меняется на табличку "Советский Союз". При этом украинская сторона прокомментировала эту картинку вопросом "А вы совсем не поменялись, не так ли?".
You really don't change, do you? pic.twitter.com/HDfS9A8jWZ— Ukraine / Україна (@Ukraine) 30 травня 2017 р.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что дочь князя Ярослава Мудрого Анна была "русской".Deutsche Welle (Українська редакція)