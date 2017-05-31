Мировые СМИ написали про Twitter-спор Украины с Россией по поводу Анны Ярославны

Американские и британские СМИ отметили ироничные сообщения официального аккаунта Украины в twitter.

Украина затролила Россию в twitter на тему Анны Ярославны obozrevatel.com

Американские и британские СМИ написали по поводу обмена ироничными комментариями официальных страниц Украины и России в twitter после заявлений Путина о. Ряд СМИ, среди которых CNN, Vox, Independent и Mashable оценили украинскую иронию в сторону России, пишет DW

Обмен ироничными комментариями начался после заявления российского президента Валдимира Путина, во время его встречи с Эммануелем Макроном, которое подразумевало российское происхождение княжны Анны Ярославны.

When @Russia says Anne de Kiev established Russia-France relations, let us remind the sequence of events pic.twitter.com/nBKhQdyKql — Ukraine / Україна (@Ukraine) 30 травня 2017 р.

После этого официальный аккаунт Украины отметил, что княжна Анна Ярославна положила начало связям Москвы и Киева, когда Москвы еще и близко не было. После этого официальный аккаунт России ответил, что Россия гордится общей историей Киевской Руси, которая составляла в себе и Украину, и Россию, и Беларусь. Кроме того, Россия напомнила о том, что Новгород был уже достаточно развит в это время.

We are proud of our common history. ????????, ???????? & ???????? share the same historical heritage which should unite our nations, not divide us. pic.twitter.com/hdmkuGy22p — РоссиЯ ???????? (@Russia) 30 травня 2017 р.

После этого аккаунт Украины отметил, что в свое время границы Руси растягивались на значительно большее количество стран. После чего профиль Украины опубликовал кадр из мультфильма "Симпосны", в котором табличка России в ООН меняется на табличку "Советский Союз". При этом украинская сторона прокомментировала эту картинку вопросом "А вы совсем не поменялись, не так ли?".

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что дочь князя Ярослава Мудрого Анна была "русской".