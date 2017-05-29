Путин объявил королеву Франции Анну Ярославну "русской"

Дочь киевского князя Ярослава Мудрого правила во Франции в XI веке – задолго до образования Московского княжества, Золотой орды и появления "русских".

Путина в Париже понесло: королева Франции Анна Ярославна оказалась "русской" kyivhistorymuseum.org

Российский президент Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что дочь князя Ярослава Мудрого Анна была "русской".

"Просвещенная французская публика знает о русской Анне – королеве Франции; младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий – Бурбонов и Валуа, – одна из которых до сих пор правит в Испании", - сказал Путин.

В 1051 году Анна Ярославна, которую в мире называют Анна Киевская, дочь князя Ярослава Мудрого и Шведской принцессы Ингегерды, племянница святых Бориса и Глеба, братьев Ярослава Мудрого, вышла замуж за Генриха I, короля Франции в Реймсе и стала королевой Франции.

В 2013 году Украинская Епархия святого Владимира в Париже во главе с епископом Борисом (Гудзяком), президентом Украинского католического университета, приобрела церковь в Санлисе, рядом с Аббатством святого Венсана, которое основала королева Франции Анна Ярославна в 1060 году.

В ноябре 2016 года российские власти установили у московского кремля памятник киевскому князю Владимиру. Президент РФ Владимир Путин 28 июля 2015 года, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, заявил, что тот "положил начало созданию единой русской нации".