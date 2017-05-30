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МИД Германии пожаловался на "ослабление" Запада действиями Трампа

30 мая в 10:55

Габриэль утверждает, что американское правительство действует против интересов ЕС.

Зигмар Габриэль
Габриэль говорит, что действия Трампа ослабляют Запад и противоречат интересам ЕС
focus.ua
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль пожаловался, что действия американского президента Дональда Трампа "ослабляют" Запад. Кроме того, по словам Габриэля, правительство США действует против интересов Европейского Союза, передает CNN.

Министр подчеркнул, что любой, кто ослабляет экологическую защиту, продает больше оружия в зоны конфликта и не хочет политически решать религиозные конфликты, тот ставит мир в Европе под угрозу.

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Ранее бывший глава Европарламента и глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц заявил, что Евросоюзу необходимо занять более жесткую позицию по отношению к американскому президенту Дональду Трампу. По словам Шульца, Трамп "хочет унизить других" и "ведет себя в стиле авторитарного лидера".

Напомним, что немецкая канцлер Ангела Меркель заявила, что Евросоюз больше не может полностью полагаться на Соединенные Штаты и Британию, а должен взять свою судьбу в собственные руки. При этом Меркель отметила, что ЕС должен стараться сохранять дружеские отношения с США, Британией и другими странами-соседями, даже с Россией.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Европа США Евросоюз Германия Трамп
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