МИД Германии пожаловался на "ослабление" Запада действиями Трампа

Габриэль утверждает, что американское правительство действует против интересов ЕС.

Габриэль говорит, что действия Трампа ослабляют Запад и противоречат интересам ЕС focus.ua

Министр иностранных делЗигмар Габриэль пожаловался, что действия американского президента Дональда Трампа "ослабляют" Запад. Кроме того, по словам Габриэля, правительство США действует против интересов Европейского Союза, передает CNN

Министр подчеркнул, что любой, кто ослабляет экологическую защиту, продает больше оружия в зоны конфликта и не хочет политически решать религиозные конфликты, тот ставит мир в Европе под угрозу.

Ранее бывший глава Европарламента и глава Социал-демократической партии Германии Мартинпо отношению к американскому президенту Дональду Трампу. По словам Шульца, Трамп "хочет унизить других" и "ведет себя в стиле авторитарного лидера".

Напомним, что немецкая канцлер Ангела Меркель заявила, что Евросоюз больше не может полностью полагаться на Соединенные Штаты и Британию, а должен взять свою судьбу в собственные руки. При этом Меркель отметила, что ЕС должен стараться сохранять дружеские отношения с США, Британией и другими странами-соседями, даже с Россией.