МИД Германии пожаловался на "ослабление" Запада действиями Трампа

Габриэль утверждает, что американское правительство действует против интересов ЕС.
Министр подчеркнул, что любой, кто ослабляет экологическую защиту, продает больше оружия в зоны конфликта и не хочет политически решать религиозные конфликты, тот ставит мир в Европе под угрозу.Шульц заявил, что Евросоюзу необходимо занять более жесткую позицию по отношению к американскому президенту Дональду Трампу. По словам Шульца, Трамп "хочет унизить других" и "ведет себя в стиле авторитарного лидера".
Напомним, что немецкая канцлер Ангела Меркель заявила, что Евросоюз больше не может полностью полагаться на Соединенные Штаты и Британию, а должен взять свою судьбу в собственные руки. При этом Меркель отметила, что ЕС должен стараться сохранять дружеские отношения с США, Британией и другими странами-соседями, даже с Россией.ZN.UA