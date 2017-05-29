Евросоюз больше не может полностью полагаться на США и Британию – Меркель

Немецкая канцлер подчеркнула, что ЕС пора взять свою судьбу в свои руки.
Меркель призвала Европу не полагаться на США и Британию
EPA / CARSTEN KOALL
Немецкая канцлер Ангела Меркель
заявила, что Евросоюз больше не может полностью полагаться на Соединенные Штаты и Британию, а должен взять свою судьбу в собственные руки. При этом Меркель отметила, что ЕС должен стараться сохранять дружеские отношения с США, Британией и другими странами-соседями, даже с Россией, пишет Reuters
.
Меркель отметила, что у Евросоюза есть серьезные разногласия с Соединенными Штатами под управлением Дональда Трампа. Однако опасения, по словам канцлера, которые возникли сразу после избрания Трампа, оказались преувеличенными.
26 мая, в городе Таормина собрались лидеры стран "Большой семерки
", чтобы обсудить борьбу с терроризмом, выход Британии из ЕС и миграционный кризис. В саммите приняли участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп, лидер Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, глава британского правительства Тереза Мэй и премьер-министр Италии Паоло Джентилони.
По материалам:
ZN.UA