Евросоюз больше не может полностью полагаться на США и Британию – Меркель

Немецкая канцлер подчеркнула, что ЕС пора взять свою судьбу в свои руки.

Меркель призвала Европу не полагаться на США и Британию EPA / CARSTEN KOALL

Немецкая канцлерзаявила, что Евросоюз больше не может полностью полагаться на Соединенные Штаты и Британию, а должен взять свою судьбу в собственные руки. При этом Меркель отметила, что ЕС должен стараться сохранять дружеские отношения с США, Британией и другими странами-соседями, даже с Россией, пишет Reuters

Меркель отметила, что у Евросоюза есть серьезные разногласия с Соединенными Штатами под управлением Дональда Трампа. Однако опасения, по словам канцлера, которые возникли сразу после избрания Трампа, оказались преувеличенными.