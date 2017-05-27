Меркель обсудила с Трампом Украину

Канцлер Германии встретилась с президентом США на полях саммита G7.
Трамп встретился с Меркель на полях саммита
Канцлер Германии Ангела Меркель провела двухстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7
в Италии, в ходе которой они обсудили ситуацию в Украине, сообщает "Укринформ
".
"Мы еще раз обсудили тему Украины, минского процесса, а также то, как мы можем сообща хорошо работать. Я считаю, тут у нас развивается хорошее сотрудничество", - сказала Меркель журналистам по итогам первого дня саммита.
В целом канцлер Германии охарактеризовала атмосферу первого дня саммита "конструктивной и очень честной".
В частности, она подчеркнула важность принятия заявления о мерах борьбы с терроризмом, а также единство участников саммита в вопросе конфликтов в Сирии и Ливии.
26 мая, в городе Таормина собираются лидеры стран "Большой семерки", чтобы обсудить борьбу с терроризмом, выход Британии из ЕС и миграционный кризис. В саммите примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп, лидер Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, глава британского правительства Тереза Мэй и премьер-министр Италии Паоло Джентилони.
По материалам:
Укринформ