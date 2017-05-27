Меркель обсудила с Трампом Украину

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Канцлер Германии встретилась с президентом США на полях саммита G7.

Трамп встретился с Меркель на полях саммита Канцлер Германии Ангела Меркель провела двухстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 в Италии, в ходе которой они обсудили ситуацию в Украине, сообщает " Укринформ ".

"Мы еще раз обсудили тему Украины, минского процесса, а также то, как мы можем сообща хорошо работать. Я считаю, тут у нас развивается хорошее сотрудничество", - сказала Меркель журналистам по итогам первого дня саммита.

В целом канцлер Германии охарактеризовала атмосферу первого дня саммита "конструктивной и очень честной".

В частности, она подчеркнула важность принятия заявления о мерах борьбы с терроризмом, а также единство участников саммита в вопросе конфликтов в Сирии и Ливии.