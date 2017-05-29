Топ Новости
<
>

Шульц требует более жесткой позиции Евросоюза по политике Трампа

29 мая в 12:43

Адекватным ответом политике Белого дома Шульц видит усиление сотрудничества внутри ЕС.

шульц
Мартин Шульц призывает Европу занять более жесткую позицию к Трампу
business.ua
Бывший глава Европарламента и глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц заявил, что Евросоюзу необходимо занять более жесткую позицию по отношению к американскому президенту Дональду Трампу. По словам Шульца, Трамп "хочет унизить других" и "ведет себя в стиле авторитарного лидера", пишет DW.

Шульц утверждает, что адекватным ответом политике Трампа будет усиление сотрудничества европейских государств на всех уровнях. Шульц также привел в пример позицию экс-канцлера Герхарда Шредера по поводу политики Джорджа Буша.

Читайте также: Шульц назвал Трампа "неамериканским" и призвал не снимать санкции с России
Напомним, что немецкая канцлер Ангела Меркель заявила, что Евросоюз больше не может полностью полагаться на Соединенные Штаты и Британию, а должен взять свою судьбу в собственные руки. При этом Меркель отметила, что ЕС должен стараться сохранять дружеские отношения с США, Британией и другими странами-соседями, даже с Россией.

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
Читайте также
Тэги Евросоюз Меркель Европа США
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.35
EUR 29.50
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...