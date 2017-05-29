Шульц требует более жесткой позиции Евросоюза по политике Трампа

Адекватным ответом политике Белого дома Шульц видит усиление сотрудничества внутри ЕС.

Мартин Шульц призывает Европу занять более жесткую позицию к Трампу business.ua

Бывший глава Европарламента и глава Социал-демократической партииМартин Шульц заявил, что Евросоюзу необходимо занять более жесткую позицию по отношению к американскому президенту Дональду Трампу. По словам Шульца, Трамп "хочет унизить других" и "ведет себя в стиле авторитарного лидера", пишет DW

Шульц утверждает, что адекватным ответом политике Трампа будет усиление сотрудничества европейских государств на всех уровнях. Шульц также привел в пример позицию экс-канцлера Герхарда Шредера по поводу политики Джорджа Буша.

Напомним, что немецкая канцлер Ангелаи Британию, а должен взять свою судьбу в собственные руки. При этом Меркель отметила, что ЕС должен стараться сохранять дружеские отношения с США, Британией и другими странами-соседями, даже с Россией.