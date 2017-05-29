Шульц требует более жесткой позиции Евросоюза по политике Трампа

Адекватным ответом политике Белого дома Шульц видит усиление сотрудничества внутри ЕС.
Шульц утверждает, что адекватным ответом политике Трампа будет усиление сотрудничества европейских государств на всех уровнях. Шульц также привел в пример позицию экс-канцлера Герхарда Шредера по поводу политики Джорджа Буша.Меркель заявила, что Евросоюз больше не может полностью полагаться на Соединенные Штаты и Британию, а должен взять свою судьбу в собственные руки. При этом Меркель отметила, что ЕС должен стараться сохранять дружеские отношения с США, Британией и другими странами-соседями, даже с Россией. Deutsche Welle (Українська редакція)