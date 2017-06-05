Мэй хочет регулировать интернет для борьбы с терроризмом

Британский премьер заявила о потребности наделить правоохранителей всеми необходимыми полномочиями.
"В свете того, что мы знаем об изменяющейся угрозе, мы должны пересмотреть британскую антитеррористическую стратегию, чтобы убедиться: у полиции и служб безопасности есть все полномочия, которые нужны", - сказала Мэй.
Она также отметила, что поскольку характер угроз, с которыми сталкивается Британия, становится более сложным и скрытным, "особенно в Интернете, стратегия должна поспевать"
При этом она допустила возможность ужесточения сроков заключения за преступления, связанные с терроризмом.
Вечером 3 июня в центре Лондона на прохожих наехал белый фургон, инцидент случился в районе Лондонского моста.
По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургоном управлял мужчина, он двигался со скоростью около 50 миль в час (около 80 км/ч).
В результате теракта погибли семь человек, еще 48 были госпитализированы в пять больниц Лондона.
Интерфакс-Украина