Мэй хочет регулировать интернет для борьбы с терроризмом

Британский премьер заявила о потребности наделить правоохранителей всеми необходимыми полномочиями.

Тереза Мэй заявила о необходимости в пересмотре антитеррористической стратегии Великобритании EPA / SIMON DAWSON

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в связи изменением характерадля страны, нужно проверить антитеррористическую стратегию служб безопасности на предмет ее эффективности.

"В свете того, что мы знаем об изменяющейся угрозе, мы должны пересмотреть британскую антитеррористическую стратегию, чтобы убедиться: у полиции и служб безопасности есть все полномочия, которые нужны", - сказала Мэй.

Она также отметила, что поскольку характер угроз, с которыми сталкивается Британия, становится более сложным и скрытным, "особенно в Интернете, стратегия должна поспевать"

При этом она допустила возможность ужесточения сроков заключения за преступления, связанные с терроризмом.

Вечером 3 июня в центре Лондона на прохожих наехал белый фургон, инцидент случился в районе Лондонского моста.

По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургоном управлял мужчина, он двигался со скоростью около 50 миль в час (около 80 км/ч).

В результате теракта погибли семь человек, еще 48 были госпитализированы в пять больниц Лондона.