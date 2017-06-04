По подозрению в причастности к теракту в Лондоне задержаны 12 человек

Столичные полицейские провели спецоперацию по их задержанию.
Сотрудники Контртеррористической команды провели специальную операцию утром 4 июня, в результате которой подозреваемые были задержаны. Однако оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Полицейские также работают с семьями пострадавших в результате теракта и призывают общественность сохранять спокойствие, но оставаться бдительными.
Кроме того, правоохранители попросили представителей СМИ временно воздержаться от публикации любых данных о подозреваемых, а также их фотографий, чтобы не навредить расследованию.
Вечером 3 июня в центре Лондона на прохожих наехал белый фургон, инцидент случился в районе Лондонского моста, сообщает BBC.
По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургоном управлял мужчина, он двигался со скоростью около 50 миль в час (около 80 км/ч).
В результате теракта погибли семь человек, еще 48 были госпитализированы в пять больниц Лондона.ZN.UA