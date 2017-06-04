По подозрению в причастности к теракту в Лондоне задержаны 12 человек

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Столичные полицейские провели спецоперацию по их задержанию.

Первых подозреваемых в причастности к теракту уже начали задерживать Fox News

Лондонские полицейские задержали 12 человек по подозрению в причастности к совершению, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Контртеррористической команды провели специальную операцию утром 4 июня, в результате которой подозреваемые были задержаны. Однако оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Полицейские также работают с семьями пострадавших в результате теракта и призывают общественность сохранять спокойствие, но оставаться бдительными.

Кроме того, правоохранители попросили представителей СМИ временно воздержаться от публикации любых данных о подозреваемых, а также их фотографий, чтобы не навредить расследованию.

Вечером 3 июня в центре Лондона на прохожих наехал белый фургон, инцидент случился в районе Лондонского моста, сообщает BBC.

По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургоном управлял мужчина, он двигался со скоростью около 50 миль в час (около 80 км/ч).

В результате теракта погибли семь человек, еще 48 были госпитализированы в пять больниц Лондона.