Макрон поздравил Роухани с победой на президентских выборах в Иране

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Президент Франции надеется, что Рухани укрепит отношения между двумя странами.

Макрон поздравил Роухани EPA / CARSTEN KOALL Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил действующего президента Хасана Роухани с победой на президентских выборах в Иране, об этом сообщается в заявлении президента, которое размещено в Twitter.

Он выразил надежду на то, что во время своего второго срока на этом посту Рухани укрепит отношения между двумя странами и будет добросовестно выполнять условия договора по иранской ядерной программе.

Макрон заявил, что победа Рухани "укрепляет надежду на то, что его правительство будет неукоснительно выполнять историческое соглашение от 14 июля 2015 года, которое позволило путем дипломатии урегулировать ядерный спор и приступить к новому этапу отношений между Ираном и мировым сообществом".