Макрон отметил наличие противоречий с Россией после встречи с Путиным

При этом президент отметил необходимость диалога с Россией для решения вопросов по Сирии и Украине.
"Мы провели откровенный и прямой обмен мыслями. Я высказал все свои мысли президенту Путину. Нас разделяют общие противоречия. Мы видим, как строить совместные действия. Если мы не будем вести открытый искренний диалог, то мы не достигнем прогресса ни по украинскому вопросу, ни по сирийскому", – пишет Макрон.Эммануэль Макрон принял президента России Владимира Путина 29 мая в Версальском дворце. Переговоры президентов продолжались три часа.
Как сообщалось, лидеры Франции и Росси собирались обсудить работу "нормандского формата", Минские договоренности, ситуацию в Сирии, Ливии и КНДР.ZN.UA