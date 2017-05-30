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Макрон отметил наличие противоречий с Россией после встречи с Путиным

30 мая в 08:44

При этом президент отметил необходимость диалога с Россией для решения вопросов по Сирии и Украине.

Макрон Путин
Макрон сказал, что во время разговора с Путиным высказал все, что думает
Vladimir Putin / Twitter
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил наличие противоречий, которые разделяют Францию и Россию после того, как провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом Макрон в своем профиле на Facebook подчеркнул, что наличие прямого диалога необходимо для решения вопросов по Украине и Сирии.

"Мы провели откровенный и прямой обмен мыслями. Я высказал все свои мысли президенту Путину. Нас разделяют общие противоречия. Мы видим, как строить совместные действия. Если мы не будем вести открытый искренний диалог, то мы не достигнем прогресса ни по украинскому вопросу, ни по сирийскому", – пишет Макрон.

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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон принял президента России Владимира Путина 29 мая в Версальском дворце. Переговоры президентов продолжались три часа.

Как сообщалось, лидеры Франции и Росси собирались обсудить работу "нормандского формата", Минские договоренности, ситуацию в Сирии, Ливии и КНДР.

По материалам: ZN.UA
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Тэги президент Макрон Франция Россия Путин
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