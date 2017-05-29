Макрон на встрече с Путиным пожаловался на российскую пропаганду – Le Figaro

На пресс-конференции с российским президентом французский лидер пояснил, почему отказывается общаться с прессой из РФ.

Макрон при Путине сказал, что российские журналисты распространяют только фейки и пропаганду. Vladimir Putin / Twitter

ПрезидентЭммануэль Макрон прямо во время пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным обвинил российские государственные СМИ RT и Sputnik в распространении фейковых новостей и пропаганды прямо во время пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Le Figaro, отвечая на вопрос, почему он не допустил к своей кампании российских журналистов во время выборов, Макрон сказал, что российские СМИ на самом деле были "органами влияния и пропаганды" и вели себя "как структурные части российского правительства".

"У меня всегда были хорошие отношения с иностранными журналистами, с ними нужно общаться. Но Russia Today и Sputnik ведут себя не как издания, а как органы влияния и лживой пропаганды. Поэтому я почувствовал, что они не должны иметь доступа к моей штаб-квартире", - пояснил французский президент.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон принял президента России Владимира Путина 29 мая в Версальском дворце. Переговоры президентов продолжались три часа.

Как сообщалось, лидеры Франции и Росси собирались обсудить работу "нормандского формата", Минские договоренности, ситуацию в Сирии, Ливии и КНДР.