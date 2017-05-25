Лидеры ЕС устроили холодный прием Трампу - NYT

Американский президент не смог договориться с европейцами о торговле, Путине и екологии.

Трамп не смог договориться с европейцами по многим вопросам. EPA / ROBERT GHEMENT

Президентсделал немало неприятных заявлений о Евросоюзе во время предвыборной кампании.

И вот теперь, когда он впервые прибыл с визитом в Европу, его европейские коллеги устроили ему холодный прием в Брюсселе, поспорив из-за торговли, климата и, самое главное, за лучший способ дать отпор России.

Об этом сегодня пишет лояльное к Демократической партии издание New York Times, добавляя, что первый визит Трампа в Европу начался с немногословной встречи с европейскими чиновниками. После приветствия в Брюсселе, Трамп сказал: "Большое спасибо!", - но после этого он молча прошел через комнату перед камерами.

Впоследствии, президент Европейского совета Дональд Труск четко сказал, что между ним и Трампом возникло несколько разногласий в позициях.

"Некоторые вопросы остаются открытыми, в частности относительно климата и торговли", - сказал Туск. "И я не уверен на 100%, что мы сегодня - я имею в виду себя и президента США, когда говорю "мы" - что мы заняли общую позицию, общую точку зрения на Россию", - добавил он.

Издание добавляет, что разногласия, о которых сказал Туск, касающиеся отношения к агрессивной политике Владимира Путина. Поведение России стало большим источником беспокойства в Европе после российского вторжения в Украину и попыток вмешаться в выборы в Европе и США. Во время разговора Туск выразил более скептическую точку зрения на Москву. Об этом изданию сказали источники, осведомленные о деталях встречи.

Проблема климатических изменений тоже стала темой, в которой взгляды Вашингтона и Брюсселя разбежались. Европейские лидеры попытались убедить Трампа не выводить США из Парижского климатического соглашения, которое было ратифицировано в прошлом году. Советники американского президента на протяжении нескольких предыдущих месяцев спорили, стоит ли Америке выполнять условия документа. Попытки уговорить Трампа начались еще в Ватикане, где он встретился с Папой Франциском. Государственный секретарь Ватикана Кардинал Пьетро Паролин призвал президента США оставить соглашение в действии. Но Трамп ответил, что еще не принял окончательное решение и не собирается этого делать до встречи G7 в Италии, которая состоится в эти выходные.

Обеспокоенность Европы из-за президентства Трампа несколько уменьшилась со дня выборов. Этому, в частности, поспособствовало то, что вице-президент США Майк Пенс и Госсекретарь Рекс Тиллерсон неоднократно уверяли союзников по НАТО в незыблемой американской поддержке как альянса, так и ЕС. Однако, недоверие к Трампу, который называл Брюссель "адской ямой" наполненной радикалами, осталось. Для некоторых европейских лидеров возможность испытать Трампа, кажется, была такой же важной, как и шанс договориться с ним.

Когда Трамп встретился с новоизбранным президнетом Франции Эммануэлем Макроном, лидеры обменялись любезностями, а затем очень крепко пожали руки. New York Times пишет, что это было больше похоже на смертельную хватку, а не дружеское рукопожатие.

"Челюсти были сжаты, а выражения лиц граничили между улыбкой и гримасами, когда мужчины пожимали руки до тех пор, пока у Трампа не побелело кисть. Только когда Трамп второй раз сделал жест, что он хочет забрать руку, Макрон отпустил его", - говорится в статье.

Издание напоминает, что во время выборов во Франции Трамп поддерживал лидера радикалов Марин Ле Пен, которая хотела вывести свою страну из ЕС вслед за Великобританией. И Макрон победил ее.

Еще одним вопросом для обсуждения стал терроризм. Он стал особенно острым после недавней атаки в Манчестере. Туск рассказал, что он договорился с Трампом о действиях для борьбы с терроризмом.

"Уверен, мне не надо объяснять, почему", - сказал Туск, намекая на кровопролитие в Манчестере.

Также Туск после встречи сказал, что Трамп придерживается одинаковой с ЕС позиции по Украине. Ранее Financial Times писало, что визит Трампа в ЕС дает шанс закончить войну в Украине. Издание замечает, что есть пять критически важных составляющих дипломатической договоренности относительно Украины. Первая из них - Вашингтону нужно играть более прямую роль в переговорах о воплощении Минских соглашений. Администрация Барака Обамы активно приобщалась к этим переговорам, но все же отдала роль лидера Берлину и Парижу на праховання европейцев. Вашингтон теперь должен занять центральную роль, объединившись вместе с немецкими и французскими лидерами, чтобы надавить на Москву и Киев и доказать выполнение соглашений до конца.