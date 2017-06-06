Кувейт выступит посредником по переговорам между Катаром и Саудовской Аравией

Представитель Кувейта уехал на переговоры к королю Саудовской Аравии.

Сабах IV поехал на переговоры в Саудовскую Аравию, чтобы заладить кризис в отношениях с Катаром Wikimedia commons

Лидер Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах выступит посредником в разрешении дипломатическогои группой арабских стран. Для этого Сабах полетел с визитом в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить возможные пути выхода из кризиса, сообщает Reuters

В свою очередь, глава Катара решил отложить свое обращение к народу до результатов переговоров главы Кувейта. Таким образом, Катар надеется немного ослабить напряжение во время кризиса в регионе и избежать резких действий в ответ.

Напомним,, которая связана с Аль-Каидой, и спецслужбам Ирана. Такая выплата стала выкупом за членов королевской семьи, которых похитили в южном Ираке во время празднований, и стала одной из причин разрыва дипломатических отношений стран персидского залива с Катаром.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Страны перекрыли границы, а также исключили из военной коалиции, которая ведет войну в Йемене.