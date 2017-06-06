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США пытаются примирить Катар с Саудовской Аравией – Reuters

6 июня в 11:54

Кризис на Аравийском полуострове может поставить под угрозу интересы США.

Белый Дом США
США пытаются решить проблемы между Катаром и Саудовской Аравией
© European Council
Соединенные Штаты проводят попытки привести к примирению Катар и группу арабских стран во главе с Саудовской Аравией, после того как последние разорвали свои дипломатические отношения с Катаром. Безопасность Катара, как и деэскалация событий в регионе очень  важна для стратегических интересов США, сообщает Reuters, ссылаясь на бывших и нынешних американских чиновников.

По словам агентства, американская администрация не ожидала резкого ухудшения между странами персидского залива, а сейчас пытается найти способы достигнуть компромисса между странами. Кроме того, что США беспокоит нестабильность в регионе, сам Катар является важным стратегическим американским союзником в регионе.

Именно на территории Катара располагается самая большая авиабаза США, с которой они осуществляют авиаудары по террористической организации "Исламское государство".

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Напомним, что Катар выплатил около одного миллиарда долларов террористической организации, которая связана с Аль-Каидой, и спецслужбам Ирана. Такая выплата стала выкупом за членов королевской семьи, которых похитили в южном Ираке во время празднований, и стала одной из причин разрыва дипломатических отношений стран персидского залива с Катаром.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Страны перекрыли границы, а также исключили из военной коалиции, которая ведет войну в Йемене.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Катар США Аравия терроризм примирение
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