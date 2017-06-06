США пытаются примирить Катар с Саудовской Аравией – Reuters

Кризис на Аравийском полуострове может поставить под угрозу интересы США.
По словам агентства, американская администрация не ожидала резкого ухудшения между странами персидского залива, а сейчас пытается найти способы достигнуть компромисса между странами. Кроме того, что США беспокоит нестабильность в регионе, сам Катар является важным стратегическим американским союзником в регионе.
Именно на территории Катара располагается самая большая авиабаза США, с которой они осуществляют авиаудары по террористической организации "Исламское государство".что Катар выплатил около одного миллиарда долларов террористической организации, которая связана с Аль-Каидой, и спецслужбам Ирана. Такая выплата стала выкупом за членов королевской семьи, которых похитили в южном Ираке во время празднований, и стала одной из причин разрыва дипломатических отношений стран персидского залива с Катаром.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Страны перекрыли границы, а также исключили из военной коалиции, которая ведет войну в Йемене.ZN.UA