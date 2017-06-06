США пытаются примирить Катар с Саудовской Аравией – Reuters

Кризис на Аравийском полуострове может поставить под угрозу интересы США.

США пытаются решить проблемы между Катаром и Саудовской Аравией © European Council

Соединенные Штаты проводят попытки привести к примирению Катар и группу арабских стран во главе с Саудовской Аравией, после того как последниес Катаром. Безопасность Катара, как и деэскалация событий в регионе очень важна для стратегических интересов США, сообщает Reuters , ссылаясь на бывших и нынешних американских чиновников.

По словам агентства, американская администрация не ожидала резкого ухудшения между странами персидского залива, а сейчас пытается найти способы достигнуть компромисса между странами. Кроме того, что США беспокоит нестабильность в регионе, сам Катар является важным стратегическим американским союзником в регионе.

Именно на территории Катара располагается самая большая авиабаза США, с которой они осуществляют авиаудары по террористической организации "Исламское государство".

Напомним,, которая связана с Аль-Каидой, и спецслужбам Ирана. Такая выплата стала выкупом за членов королевской семьи, которых похитили в южном Ираке во время празднований, и стала одной из причин разрыва дипломатических отношений стран персидского залива с Катаром.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Страны перекрыли границы, а также исключили из военной коалиции, которая ведет войну в Йемене.