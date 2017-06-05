ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Среди жертв теракта оказались граждане Франции и Канады.

Жертвами теракта в Лондоне стали граждане трех государств

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за, жертвами которого стали семь человек, передает Reuters

Один из подконтрольных террористам информационных ресурсов сообщил, что атаку в британской столице совершил "отряд бойцов "Исламского государства".

Жертвами террористической атаки 3 июня стали граждане Британии, Канады и Франции. Полиция задержала 12 человек по подозрению в причастности к организации теракта.

Вечером 3 июня в центре Лондона на прохожих наехал белый фургон, инцидент случился в районе Лондонского моста, сообщает BBC.

По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургоном управлял мужчина, он двигался со скоростью около 50 миль в час (около 80 км/ч).

В результате теракта погибли семь человек, еще 48 были госпитализированы в пять больниц Лондона.