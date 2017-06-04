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Жертвами теракта в Лондоне стали трое французов

4 июня в 09:54

В результате теракта погибли шесть человек, более трех десятков пострадавших получили ранения. 

В Лондоне опять наезд на пешеходов
Граждане Франции также оказались в числе пострадавших от теракта в Лондоне
В результате нового теракта в столице Великобритании пострадали трое граждан Франции, говорится в официальном заявлении Елисейского дворца.

"Франция сделает все возможное, чтобы помочь жертвами",  - отмечается в заявлении.

При наезде фургона в центре Лондона пострадало около 30 человек, шесть из них погибли. Полиции удалось уничтожить троих нападавших.

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Вечером 3 июня в центре Лондона на прохожих наехал белый фургон, инцидент случился в районе Лондонского моста, сообщает BBC.  

По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургоном управлял мужчина, он двигался со скоростью около 50 миль в час (около 80 км/ч).

По материалам: ТАСС
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Тэги Лондон Франция теракт жертвы
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