Жертвами теракта в Лондоне стали трое французов

В результате теракта погибли шесть человек, более трех десятков пострадавших получили ранения.
"Франция сделает все возможное, чтобы помочь жертвами", - отмечается в заявлении.
При наезде фургона в центре Лондона пострадало около 30 человек, шесть из них погибли. Полиции удалось уничтожить троих нападавших.
Вечером 3 июня в центре Лондона на прохожих наехал белый фургон, инцидент случился в районе Лондонского моста, сообщает BBC.
По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургоном управлял мужчина, он двигался со скоростью около 50 миль в час (около 80 км/ч).ТАСС