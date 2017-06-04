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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В результате теракта погибли шесть человек, более трех десятков пострадавших получили ранения.

Граждане Франции также оказались в числе пострадавших от теракта в Лондоне

В результате новогопострадали трое граждан Франции, говорится в официальном заявлении Елисейского дворца.

"Франция сделает все возможное, чтобы помочь жертвами", - отмечается в заявлении.

При наезде фургона в центре Лондона пострадало около 30 человек, шесть из них погибли. Полиции удалось уничтожить троих нападавших.

Вечером 3 июня в центре Лондона на прохожих наехал белый фургон, инцидент случился в районе Лондонского моста, сообщает BBC.

По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургоном управлял мужчина, он двигался со скоростью около 50 миль в час (около 80 км/ч).