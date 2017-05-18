Госдепартамент США отреагировал на запрет российских соцсетей в Украине

В США призывают найти пути защиты своих национальных интересов, не принося ущерба конституционным принципам.

Госдеп США раскритиковал украинское решение по блокировке «ВКонтакте» и «Одноклассники» radiosvoboda.org/

Государственный департамент США прокомментировал ситуацию с украинским"ВКонтакте" и "Одноклассники". В Госдепартаменте сказали, что осознают опасность подконтрольных России СМИ, однако считают, что защита национальной безопасности не должна противоречить демократическим принципам, пишет " Голос Америки ".

Госдепартамент отмечает важность свободы слова, которая является ключевым элементом демократии. Внешнеполитическое ведомство США призывает Украину защищать свои национальные интересы, не принося ущерб конституционным принципам.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 маяот 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании.

Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокировка российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно".