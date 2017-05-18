Госдепартамент США отреагировал на запрет российских соцсетей в Украине

В США призывают найти пути защиты своих национальных интересов, не принося ущерба конституционным принципам.
Госдепартамент отмечает важность свободы слова, которая является ключевым элементом демократии. Внешнеполитическое ведомство США призывает Украину защищать свои национальные интересы, не принося ущерб конституционным принципам.ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании.
Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокировка российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно".ZN.UA