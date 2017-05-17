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Блокирование российских ресурсов противоречит свободе слова – генсек Совета Европы

17 мая в 12:24

В Совете Европы считают, что новые санкции Украины не отвечают принципу пропорциональности.

Ягланд
Ягланду не нравится решение Киева по запрету "Вконтакте" и "Одноклассников"
Council of Europe
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность по поводу решения Киева ввести санкции в отношении российских интернет-сервисов и соцсетей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Ягланда, посвященном данному вопросу.

"Блокирование социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных веб-сайтов противоречит нашему общему пониманию свободы выражения мыслей и свободы средств массовой информации. Кроме того, такие широкие запреты не отвечают принципу пропорциональности", – отметил генсек.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании.

Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокировка российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно". 

По материалам: Европейская правда
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